Как правильно использовать денежные слова

Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова.

Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова. Их называют так из-за того, что они приносят деньги при постоянном употреблении. Однако использовать их тоже нужно правильно.

К денежным словам относится все то, что говорит о вашем финансовом благополучии, а также наименования валют, цены и крупные цифры – от ста тысяч. Если в вашей работе используется специальная терминология, то это тоже можно отнести к денежным словам, так как они тоже связаны с доходом.

Какие могут быть денежные слова