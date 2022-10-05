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Как правильно использовать денежные слова

5 октября 2022ГаданияМарианна Басс

Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова.

Как правильно использовать денежные слова
Фото: annamotovilova.ru

Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова. Их называют так из-за того, что они приносят деньги при постоянном употреблении. Однако использовать их тоже нужно правильно.

К денежным словам относится все то, что говорит о вашем финансовом благополучии, а также наименования валют, цены и крупные цифры – от ста тысяч. Если в вашей работе используется специальная терминология, то это тоже можно отнести к денежным словам, так как они тоже связаны с доходом.

Какие могут быть денежные слова

  • наименования валют: рубль, доллар, евро и другие;
  • крупные цены в сочетании с предметами: «эта машина стоит пять миллионов рублей»;
  • «купюра», «монета», «банковская карта»;
  • все, что связано с вашей работой: договор, зарплата, аванс, прибыль;

    • Используйте денежные слова только в хорошем настроении

    Если вы почувствовали себя хорошо или вам нравится ситуация, в которой вы сейчас находитесь, проговорите денежные слова у себя в голове. Однако гораздо эффективнее будет, если вы произнесете их в разговоре с кем-либо. Считается, что в плохом настроении лучше не говорить о деньгах – это может их отпугнуть.

    Не рассказывайте об этом другим людям

    Окружающие не должны распознавать то, что вы используете денежные слова. Если вы вставляете их в речь, то делайте так, чтобы это было незаметно. Своими планами относительно магии лучше не делиться ни с кем, иначе все, что вы задумали, никогда не сбудется.

    Не гонитесь за суммами

    Не стоит постоянно использовать в своей речи денежные цифры. Если человек использует денежные слова, магия должна быть абстрактна. В таком случае это является полной противоположностью денежного ритуала, где надо называть конкретные суммы и желания.

    Произносите денежные слова во время медитаций

    Лучше всего произносить денежные слова во время медитаций и вставлять их прямо в них. Считается, что во время медитаций ваша энергетика становится в несколько раз лучше, а также она более восприимчива к тому, чтобы забрать себе что-то положительное. Это может привлечь поток денежной энергии, если вы будете говорить денежные слова во время медитаций.

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