Как правильно использовать денежные слова
Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова.
Денежная магия включает в себя не только обряды и ритуалы на получение денег, но и обычные денежные слова. Их называют так из-за того, что они приносят деньги при постоянном употреблении. Однако использовать их тоже нужно правильно.
К денежным словам относится все то, что говорит о вашем финансовом благополучии, а также наименования валют, цены и крупные цифры – от ста тысяч. Если в вашей работе используется специальная терминология, то это тоже можно отнести к денежным словам, так как они тоже связаны с доходом.
Какие могут быть денежные слова
- наименования валют: рубль, доллар, евро и другие;
- крупные цены в сочетании с предметами: «эта машина стоит пять миллионов рублей»;
- «купюра», «монета», «банковская карта»;
- все, что связано с вашей работой: договор, зарплата, аванс, прибыль;
Используйте денежные слова только в хорошем настроении
Если вы почувствовали себя хорошо или вам нравится ситуация, в которой вы сейчас находитесь, проговорите денежные слова у себя в голове. Однако гораздо эффективнее будет, если вы произнесете их в разговоре с кем-либо. Считается, что в плохом настроении лучше не говорить о деньгах – это может их отпугнуть.
Не рассказывайте об этом другим людям
Окружающие не должны распознавать то, что вы используете денежные слова. Если вы вставляете их в речь, то делайте так, чтобы это было незаметно. Своими планами относительно магии лучше не делиться ни с кем, иначе все, что вы задумали, никогда не сбудется.
Не гонитесь за суммами
Не стоит постоянно использовать в своей речи денежные цифры. Если человек использует денежные слова, магия должна быть абстрактна. В таком случае это является полной противоположностью денежного ритуала, где надо называть конкретные суммы и желания.
Произносите денежные слова во время медитаций
Лучше всего произносить денежные слова во время медитаций и вставлять их прямо в них. Считается, что во время медитаций ваша энергетика становится в несколько раз лучше, а также она более восприимчива к тому, чтобы забрать себе что-то положительное. Это может привлечь поток денежной энергии, если вы будете говорить денежные слова во время медитаций.