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Почему на похоронах крест ставят в ноги

25 октября 2022ГаданияМарианна Басс

Многие православные христиане вместо надгробия выбирают установку крестов, чтобы обозначить, что в могиле лежит православный человек.

Почему на похоронах крест ставят в ноги
Фото: nduma.ru

Крест также имеет и другое преимущество — он не такой тяжелый, его делают из дерева, поэтому можно установить сразу на похоронах. Однако многие удивляются, когда видят, что после захоронения деревянный крест ставят не над головой тела, а в ноги.

Священники рекомендуют выбирать простые кресты без дополнительных украшений. Как правило, крест делают из бука или сосны. Также обряд захоронения наполнен различными символами. На православных кладбищах тела умерших кладут ногами на восток, так как он символизирует вечную жизнь. Голова должна быть со стороны запада — эта часть света означает конец жизненного пути.

Соответственно, крест устанавливается в ногах, но в этом обычае стороны света роли не играют. Крест ставят таким образом для того, чтобы душа покойного, поднимаясь из тела, сможет увидеть крест и помолиться перед ним, как отправиться в загробный мир. Этот обычай касается исключительно православия. Католики, например, ставят крест в изголовье, чтобы душа, покидая тело, его поцеловала.

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