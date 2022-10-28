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Что нужно говорить у гроба на похоронах

28 октября 2022ГаданияМарианна Басс

Этап прощания с умершим человеком важен не только для близкого человека, но и для души.

Что нужно говорить у гроба на похоронах
Фото: m.fishki.net

Некоторые неверные ритуалы могут отрицательно сказаться на загробной жизни человека, поэтому стоит соблюдать все традиции вашей религии, чтобы переход в другой мир прошел менее болезненно.

Перед самим захоронением проводится ритуал прощания. Близкие люди, родственники и друзья подходят к гробу по очереди и прощаются с умершим человеком. В этот момент люди, пришедшие на похороны, начинают смущаться, так как не знают, что сказать. На самом деле, можно затронуть ряд тем. Например, попросить прощения, если у вас был конфликт. Также можно пожелать его душе упокоения. Вот список фраз, которые можно использовать при прощании:

  • “Покойся с миром”
  • “Прости нас всех живых”
  • “Прощай, дорогая (-ой). Память о тебе будет жить вечно”
  • “Усопшим – вечный покой, а живым – бесконечного терпения. Покойся с миром”
  • “Моя душа скорбит о тебе”
  • “Пусть земля тебе будет пухом”
  • “Прости тех, кто тебя обидел”

Считается, что эти фразы помогут и человеку, который прощается, облегчить страдания, так как он будет спокоен, что попросил прощения в последний раз и сказал нужные слова. Душе эти фразы тоже могут помочь в упокоении.

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