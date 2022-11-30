Почему нельзя выносить мусор ночью

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с таким поверьем: «мусор нельзя выбрасывать вечером (после захода солнца)».

Некоторые ему следуют, некоторые с улыбкой говорят о том, что не верят приметам, но тем не менее, это убеждение довольно широко известно.

Так почему же нельзя выносить мусор ночью? Мусор, который накопился за день, так или иначе связан с тем человеком, который его производит – это могут быть остатки еды, которую он готовил и к которой он прикасался, старая одежда и другие вещи. Они несут энергетический след того, кто ими пользовался – и, попадая не в те руки, могут вполне сослужить дурную службу – например, быть использованными для приворота или порчи.

Значит, для самозащиты было бы лучше мусор просто так не выносить? Частично это верно. Поэтому современные средства для быстрой уборки и измельчения отходов могут не только сократить наши походы к мусоропроводу, но и способствовать энергетической защите, пряча и надежно защищая то, к чему мы прикасались.

Но важно и то, когда мы выносим мусор из дома. Ночь – это период, когда все темное, потустороннее обретает больше силы и власти. Обитатели тонкого плана получают больше доступа к нам и, соответственно, к тому, что мы оставляем. Именно поэтому считается, что тот мусор, который вынесли из дома, станет легкой добычей для злых духов, ведьм и т.п. А они же найдут ему свое «применение». Если бы мусор был вынесен утром, он успел бы очиститься под лучами солнца, частично потерять свой «заряд» и стать менее «привлекательным» для потусторонних сил.

Оставленные грязные тарелки, разбросанная посуда так же имеют свой след и на тонком плане, привлекая тех, кому нравится хаос и беспорядок. И тут уже все зависит от силы домашних защитников – например, домовых и от энергетики самих людей.

Самой лучшей защитой будет соблюдение простого правила – мусор должен быть максимально недоступен (например, находиться в закрытом пакете), измельчен и своевременно вынесен за пределы дома. Если есть возможность его закопать или сжечь – лучше ей воспользоваться, но не слишком переживать, если это невозможно – жизнь в крупных городах вносит свои правила и ограничения.