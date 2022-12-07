Почему на похоронах нельзя говорить «спасибо»

«Спасибо» на похоронах и поминках можно употреблять только по отношению к сотрудникам ритуальных служб.

Они помогают родственников усопшего и получают за это благодарность, и в этом нет ничего серьезного. Однако если вы пришли как гость на поминки или переживаете утрату, то говорить слова благодарности не нужно.

Эксперты говорят, что вместо слов благодарности лучше проявить сдержанность и просто промолчать или кивнуть человеку, который оказал вам помощь. На поминках лучше громко не разговаривать и не привлекать к себе лишнего внимания.

Нельзя говорить «спасибо» за кутью, так как она символизирует воскрешение и вечную жизнь. Если вы скажете слова благодарности после того, как вам подадут кутью, это значит, что вы выразите радость от того, что человек, на чьи поминки вы пришли, умер.

Также не стоит говорить это слово за столом после того, как вам что-то подали или налили. Суеверия гласят, что таким образом можно навлечь серьезную болезнь на себя и на свою семью. В качестве благодарности можно кивнуть.

Если вы говорите речь об усопшем на поминках, стоит помнить, что о нем нужно говорить исключительно хорошие вещи. Нельзя его благодарить за дела, которые он делал при жизни. Это считается плохой приметой и может навлечь беду.

После того, как вы попрощаетесь с родственниками усопшего, они могут подарить вам подарки, например, пряники. За них благодарить тоже нельзя. Если вы все-таки хотите выразить свое почтение, то лучше навестить родственников спустя несколько дней после поминок. Так вы сможете их еще и поддержать.

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