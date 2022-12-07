Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Почему на похоронах нельзя говорить «спасибо»

7 декабря 2022ГаданияМарианна Басс

«Спасибо» на похоронах и поминках можно употреблять только по отношению к сотрудникам ритуальных служб.

Почему на похоронах нельзя говорить «спасибо»
Фото: ulpressa.ru

Они помогают родственников усопшего и получают за это благодарность, и в этом нет ничего серьезного. Однако если вы пришли как гость на поминки или переживаете утрату, то говорить слова благодарности не нужно.

Эксперты говорят, что вместо слов благодарности лучше проявить сдержанность и просто промолчать или кивнуть человеку, который оказал вам помощь. На поминках лучше громко не разговаривать и не привлекать к себе лишнего внимания.

Нельзя говорить «спасибо» за кутью, так как она символизирует воскрешение и вечную жизнь. Если вы скажете слова благодарности после того, как вам подадут кутью, это значит, что вы выразите радость от того, что человек, на чьи поминки вы пришли, умер.

Также не стоит говорить это слово за столом после того, как вам что-то подали или налили. Суеверия гласят, что таким образом можно навлечь серьезную болезнь на себя и на свою семью. В качестве благодарности можно кивнуть.

Если вы говорите речь об усопшем на поминках, стоит помнить, что о нем нужно говорить исключительно хорошие вещи. Нельзя его благодарить за дела, которые он делал при жизни. Это считается плохой приметой и может навлечь беду.

После того, как вы попрощаетесь с родственниками усопшего, они могут подарить вам подарки, например, пряники. За них благодарить тоже нельзя. Если вы все-таки хотите выразить свое почтение, то лучше навестить родственников спустя несколько дней после поминок. Так вы сможете их еще и поддержать.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиШокирующее Полнолуние 8 декабря: к чему стоит готовитьсяПочему на похоронах нельзя говорить «спасибо»Самые упрямые знаки зодиака
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
В чем встречать Новый 2023 год
В чем встречать Новый 2023 год
Гадания
Как на Руси «лечились» с помощью умерших
Как на Руси «лечились» с помощью умерших
Гороскопы
Не замалчиваем чувства — гороскоп на 8 декабря
Не замалчиваем чувства — гороскоп на 8 декабря
Гороскопы
Ничего не ждите от окружающих — финансовый гороскоп на 8 декабря
Ничего не ждите от окружающих — финансовый гороскоп на 8 декабря
Гороскопы
Роковой поворот в романе — любовный гороскоп на 8 декабря
Роковой поворот в романе — любовный гороскоп на 8 декабря
Народные приметы
Приметы на 8 декабря 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 8 декабря 2022 года: что нельзя делать в этот день
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Лунный календарь
Шокирующее Полнолуние 8 декабря: к чему стоит готовиться
Шокирующее Полнолуние 8 декабря: к чему стоит готовиться
Зодиак
Три знака зодиака, которые могут получить должность мечты уже в январе
Три знака зодиака, которые могут получить должность мечты уже в январе
Зодиак
Самые упрямые знаки зодиака
Самые упрямые знаки зодиака
Имена
4 женских имени со слабой энергетикой
4 женских имени со слабой энергетикой
[object Object][object Object]