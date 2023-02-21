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Как понять, что вы кармически связаны с человеком

21 февраля 2023ГаданияМарианна Басс

В восточных религиях и эзотерике существует такое понятие, как «кармическая связь».

Как понять, что вы кармически связаны с человеком
Фото: sueveriya.com

Оно подразумевает то, что вы были связаны с человеком в другой жизни, поэтому теперь вы встретились вновь. Это могут быть как кровные родственники, так и ваши друзья или знакомые. Встреча с таким человеком может стать испытанием, но стоит помнить, что после нее вы получаете существенный духовный рост. Существует несколько признаков того, что у вас с человеком есть кармическая связь.

Чувство близости

При первых встречах с человеком вы можете думать о том, что знакомы с ним много лет. Как будто вы видели его где-то, но не можете понять, где. Вы можете предугадать его привычки, слова и действия. Это – сигналы из прошлых жизней.

Быстрое развитие отношений

Довольно часто люди распознают «своего» человека не с первого раза. Если вы кармически связаны с человеком, у вас все происходит наоборот. Ваши отношения развиваются стремительно – не важно, дружеские они или романтические. Вы быстро сближаетесь и ничто не может этому препятствовать.

Множество проблем

Может показаться, что кармические отношения должны быть идеальными. На самом деле, это далеко не так. Духовный рост происходит через кризис, а из отношений вы должны вынести кармические уроки. Поэтому вам предстоит пройти через многое, но преодолевать трудности вы будете вместе.

Вы не можете друг без друга

Даже если вам неприятно общаться с этим человеком, непонятная сила вас все равно тянет к нему. Это происходит из-за того, что вы связаны судьбой, поэтому никакие разочарования не могут вас разъединить.

Вы встречаетесь снова и снова

Даже если вы обрываете все связи с человеком, он снова попадается на вашем пути. Не важно, где и как, но вы постоянно встречаетесь. Это может быть случайная встреча на улице, компания общих знакомых или совместный проект. Главное, что судьба сама сводит вас вместе.

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