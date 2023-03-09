Что должно быть на столе для привлечения денег

Существуют различные приметы и традиции, следование которым помогает людям привлечь богатство в дом.

Чаще всего речь идет о талисманах, статуэтках и оберегах. Однако есть еще один непопулярный способ – привлечение денег с помощью еды на столе.

Как это работает

Вам нужно ставить на стол определенные блюда хотя бы раз в день во время приема пищи. При этом, не обязательно их есть – достаточно того, чтобы они просто стояли на обеденном столе.

Еще одно правило гласит, что за столом должна одновременно находиться вся семья. Выберите один прием пищи, когда все в доме могут присутствовать, и так вы сможете привлечь богатство в ваш дом.

За столом не должно быть негативных разговоров, ссор и нецензурной брани. Предупредите об этом всех домочадцев и делайте им замечания, если они попытаются затеять ссору или начнут говорить о неприятных вещах.

Что должно быть на столе

Все эти блюда символизируют богатство и достаток. Некоторые из них было принято ставить на стол в древности или в других культурах. Именно поэтому считается, что с помощью определенных блюд можно привлечь деньги в дом.

Хлеб

Наши предки говорили, что хлеб – всему голова. В древности считалось, что если на столе у семьи есть хлеб, то она богата и обеспечена. Если вы не употребляете хлеб во время приема пищи, просто ставьте его на стол и накрывайте полотенцем, чтобы он не засох.

Специи

Самыми денежными специями считаются куркума, гвоздика, розмарин и мускатный орех. Их используют в восточных культурах в различных ритуалах по привлечению денег. Считается, что они дают особенные запахи, которые нравятся деньгам.

Бобы фасоли

Этот продукт тоже часто используют в различных ритуалах для привлечения денег. Также сухую фасоль можно использовать как талисман – ее заговаривают и кладут в кошелек, чтобы там было больше денег. Считается, что у бобовых есть особый дар, который помогает привлекать деньги в жизнь человека.

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