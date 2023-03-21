Что символизируют разные блюда на поминках

Не секрет, что поминки давно стали особым ритуалом, где каждое действие и вещь имеют свое сакральное значение.

Так, символами обладают даже блюда, которые должны быть на поминальном столе. Православная церковь строго не регламентирует то, что должно быть на поминках в качестве еды, но рекомендует придерживаться нескольких блюд.

Кутья

Кутья – первое блюдо, которое подают на поминках. Зерна, из которых она делается, символизируют воскрешение. Попадая в землю, они вновь прорастают. То же самое происходит и с душой – тело погребено, а душа должна отправиться в загробную жизнь. Мед, с которым подают кутью, символизирует новую жизнь, которая ждет душу усопшего.

В кутью можно добавлять орехи, изюм и сухофрукты, но, как правило, в поминальной кутье этих добавок избегают, так как поминальный обед создан не для наслаждения пищей.

Блины

Обязательно на поминальном столе должны быть и блины. Они символизируют пищу для душ умерших людей. Считается, что первый блин нужно положить покойному, а также дать их нищим и странникам. Раньше люди верили, что с помощью таких людей могут обратиться к душе покойного, поэтому блины с поминок раздавали нуждающимся.

Примечательно, что на поминках блины ели без начинки, так как считалось, что начинка может только разозлить душу покойного или помешать ему отправиться в иной мир.

Кисель

Древний обрядовый кисель сильно отличается от того, что мы пьем сейчас, но остается одним из главных обрядовых блюд. Раньше считалось, что кисель нужен для того, чтобы смягчить покойному дорогу в загробный мир. Кисель также разливали нищим, которые приходили на поминки, так как его готовили из крупы, и он был довольно сытным блюдом.

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