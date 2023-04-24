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Что обязательно нужно сделать дома после похорон

24 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Так как на похоронах и кладбищах преобладает особая энергетика, есть риск «забрать» ее домой после посещения подобных мест и событий.

Что обязательно нужно сделать дома после похорон
Фото: pro-palliativ.ru

Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать определенные правила.

Они касаются правил поведения после посещения кладбища и поминок. Дело в том, что ошибки могут быть опасны тем, что человек навлечет на себя гнев умерших или злых духов.

Не уходите с поминок последними

Если поминки проходят не дома, то уходить нужно не в самом конце. Считается, что последними должны уходить родственники усопшего. Если последним уйдет человек, который кровно не связан с умершим, то он может забрать к себе домой негативную энергетику.

Идите с кладбища другой дорогой

Приходить и уходить с кладбища нужно разными путями. Считается, что если не сделать этого, то злые духи с погоста могут пойти в дом за человеком.

Помойте руки и обувь

После того, как человек пришел с погоста, он должен помыть все вещи, которые касались кладбищенской земли или атрибутов с кладбища, например, памятников. На ботинках может остаться земля с кладбища, которая несет очень сильную негативную энергию.

Не берите ничего с кладбища

Ни одна вещь с кладбища не должна попасть к вам домой. Если вы что-то обронили на похоронах, то даже не пытайтесь поднять эту вещь – ее забрали души умерших. Если вы все-таки это сделаете, то навлечете на себя гнев умерших.

Не забирайте еду с поминок

Если родственники усопшего будут предлагать вам забрать еду после поминок, то нужно вежливо отказаться. Это – ритуальная еда, которая несет в себе особый сакральный смысл. Еду нужно отдавать нищим и просить их помянуть умершего человека.

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