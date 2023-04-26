Что нельзя есть на поминках

Со времен Древней Руси поминки сопровождаются особыми ритуалами.

Сначала они были навеяны язычеством, потом пришло христианство и добавило свои устои. Так, например, они регулируют то, что должно быть на поминальном столе. Каждое блюдо имеет свое значение, и некоторые вещи на стол лучше не ставить.

Крепкий алкоголь

Христианская церковь не возражает против алкоголя на поминках, но вместе с этим не рекомендует употреблять крепкие напитки. Возможно, для кого-то употребление крепкого алкоголя может стать облегчением, но им точно не стоит поминать душу умершего, так как это грех.

Цельное мясо

На поминках не рекомендуется употреблять цельное мясо из-за другого запрета. Дело в том, что на стол не стоит класть ножи, которыми его надо резать. Считается, что если на поминках усопшего его родные будут пользоваться ножами, то они изрежут его душу. Поэтому старайтесь избегать мяса и других блюд, для которых могут потребоваться эти приборы.

Еду для покойного

Первый блин и первая ложка кутьи предназначается для души покойного. На столе его фотографии должно быть отведено отдельное место. Когда поминальный обед закончится, еду ни в коем случае нельзя есть или выбрасывать – отдайте ее животным или нищим. Родственникам это употреблять запрещено.

Читайте также: