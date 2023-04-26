Неудачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Что нельзя есть на поминках

26 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Со времен Древней Руси поминки сопровождаются особыми ритуалами.

Что нельзя есть на поминках
Фото: rutube.ru

Сначала они были навеяны язычеством, потом пришло христианство и добавило свои устои. Так, например, они регулируют то, что должно быть на поминальном столе. Каждое блюдо имеет свое значение, и некоторые вещи на стол лучше не ставить.

Крепкий алкоголь

Христианская церковь не возражает против алкоголя на поминках, но вместе с этим не рекомендует употреблять крепкие напитки. Возможно, для кого-то употребление крепкого алкоголя может стать облегчением, но им точно не стоит поминать душу умершего, так как это грех.

Цельное мясо

На поминках не рекомендуется употреблять цельное мясо из-за другого запрета. Дело в том, что на стол не стоит класть ножи, которыми его надо резать. Считается, что если на поминках усопшего его родные будут пользоваться ножами, то они изрежут его душу. Поэтому старайтесь избегать мяса и других блюд, для которых могут потребоваться эти приборы.

Еду для покойного

Первый блин и первая ложка кутьи предназначается для души покойного. На столе его фотографии должно быть отведено отдельное место. Когда поминальный обед закончится, еду ни в коем случае нельзя есть или выбрасывать – отдайте ее животным или нищим. Родственникам это употреблять запрещено.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЧто нельзя есть на поминкахКакие мужчины подходят каждой женщине по знаку зодиакаЛюбовный гороскоп на 26 апреля 2023 года для каждого знака
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
Три метода, с помощью которых каждый может предсказать будущее
Три метода, с помощью которых каждый может предсказать будущее
Гадания
Какие вещи выкинуть из дома, чтобы наладить личную жизнь
Какие вещи выкинуть из дома, чтобы наладить личную жизнь
Психология
Почему все говорят о кармических ошибках? Рассказываем, как их избежать
Почему все говорят о кармических ошибках? Рассказываем, как их избежать
Ванга
Мед и подкова: какие вещи Ванга советовала иметь в доме
Мед и подкова: какие вещи Ванга советовала иметь в доме
Народные приметы
Приметы на 27 апреля 2023 года: что нельзя делать в день Мартына Лисогона
Приметы на 27 апреля 2023 года: что нельзя делать в день Мартына Лисогона
Гороскопы
Астрологи рассказали, как день рождения влияет на судьбу человека
Астрологи рассказали, как день рождения влияет на судьбу человека
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Названы три знака зодиака, которые выручат в трудной ситуации даже врага
Названы три знака зодиака, которые выручат в трудной ситуации даже врага
Зодиак
Три знака зодиака, которые стареют красиво
Три знака зодиака, которые стареют красиво
Имена
Обладатели каких мужских имен склонны к изменам
Обладатели каких мужских имен склонны к изменам
[object Object][object Object]