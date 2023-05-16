Почему нельзя плакать на похоронах

Похороны всегда сопровождаются особой аурой горя и потери, но, согласно христианским традициям, именно в этот момент душа человека освобождается и обретает покой.

На похоронах принято плакать в знак скорби по усопшему.

Раньше на похороны приглашали специальных «плакальщиц». Это были женщины, которые дополнительно плакали на похоронах. Считалось, что таким образом семья умершего повышает градус скорби, подчеркивает его статус и способствует тому, что другие люди тоже узнают о похоронах.

До сих пор обряд оплакивания сохраняется в некоторых семьях. Плакальщицы помогают снять эмоциональное напряжение с родственников умершего, поэтому это также имеет объяснение с психологической точки зрения.

Религиозная точка зрения

Во многих религиях скорбь по усопшему допустима, но в этом плане нужно знать меру. Скорбеть долго не стоит, так как живой не прощается с близким человеком навсегда – он уходит в другой мир.

В некоторых религиях страдания, истерики и слезы по умершему считается грехом. Так как человек плачет не из-за смерти близкого, а из-за того, что не хочет отпускать душу усопшего, и это считается эгоизмом. Также не рекомендуется держать траур больше положенного времени. Например, в христианстве этот срок составляет 40 дней.

Приметы

Также существует масса народных примет, связанных со слезами на похоронах. Считается, что большое количество слез может утопить душу усопшего, и тогда она не сможет обрести покой.

Другая примета гласит, что слезы не дают душе полностью уйти в другой мир. После смерти наши близкие наблюдают за нами и не хотят, чтобы по ним страдали слишком долго. Это также может быть препятствием для упокоения души.

Мнение психологов

Психологи, которые работают с утратой, также придерживаются мнения о том, что не стоит долго скорбеть после похорон. Они выступают «за» то, что человека надо отпустить, ведь количество слез не сможет вернуть близкого.

Поэтому специалисты рекомендуют выделить себе время на траур, а потом разрешить себе веселиться, получать новые впечатления и не думать об усопшем каждую минуту. Однако не стоит себе запрещать его вспоминать. Так психика продолжит нормальную работу.

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