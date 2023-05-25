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Что нельзя делать на похоронах для упокоения души

25 мая 2023ГаданияМарианна Басс

Во время похорон и поминок совершается ряд традиционных ритуалов, направленных на упокоение души.

Что нельзя делать на похоронах для упокоения души
Фото: glukovarenik.livejournal.com

Считается, что они нужны для того, чтобы помочь душе близкого человека или родственника обрести покой и облегчить переход в другой мир. Однако некоторые известные приметы и суеверия на самом деле могут препятствовать духовному спокойствию.

Поминки на могиле

Раньше допускалось поминать родственника на его могиле из-за того, что многие кладбища располагались далеко от крупных населенных пунктов. Люди не успевали добраться домой и организовать поминки, поэтому после похорон разрешалось проводить поминальную трапезу на погосте. Сейчас делать это не рекомендуется, так как можно нарушить покой души на месте последнего пристанища. Также не стоит оставлять еду на могиле – это языческая традиция.

Выпивать алкоголь

Считается, что алкоголь может облегчить страдания живого человека и его скорбь по усопшему. Однако алкоголь на похоронах и поминках может быть вреден для души умершего. Поминать его стоит с помощью специальных ритуальных блюд: кутьи, блинов, киселя и пряников. Также на стол можно поставить другие традиционные блюда национальной кухни, но алкоголь употреблять не стоит. Это считается проявлением неуважения к покойному и может обречь его на страдания.

Класть вещи в гроб

Некоторые люди кладут в гроб с покойным его личные вещи. Любимые игрушки, часы, украшения и одежду. Бывает и такое, что люди кладут фотографии или свои личные вещи. Это делается для того, чтобы покойный не забыл своих родственников и имел с собой рядом свои любимые вещи. Так делать не стоит – это лишь потревожит душевный покой человек и будет напоминать ему о прошлой, земной жизни. Класть собственные фотографии в могилу опасно – такие ритуалы проводят ведьмы для наведения порчи на болезнь и смерть.

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