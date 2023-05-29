Почему не стоит ходить на кладбище в день рождения умершего

Существуют определенные даты, когда принято ходить на кладбище к умершему, но некоторые люди предпочитают навещать своих родственников и в другие памятные дни.

Например, в день рождения человека. Это можно понять, так как на протяжении многих лет этот день был праздничным, а теперь его приходится проводить без близкого человека.

Однако православная церковь не рекомендует ходить на кладбище в день рождения человека. Особенно в первые несколько лет после смерти.

Дело в том, что после смерти душа человека переходит в другое состояние, как считается в православии. Душа переходит в другой мир, где находит свет и покой. По этой же причине она забывает о своей земной жизни и всех заботах, которые преследовали ее. Именно поэтому священнослужители говорят, что лучше не ходить на кладбище в день рождения. Теперь эта дата не является важной для души, так как она переродилась в другую дату – день смерти человека. Эта дата гораздо важнее.

Если ходить на кладбище в день рождения человека в первые несколько лет, то это может помешать упокоению души – она постоянно будет вспоминать свою земную жизнь, тосковать по ней и родным. Это может навредить душе в другом мире.

Православная церковь не выступает против посещения кладбища в день рождения, но не считает это целесообразным. Гораздо лучше посещать могилу в день смерти покойного, так как эта дата более важна. Также души умерших собираются на кладбищах во время соответствующих церковных праздников: в родительские субботы, на Радоницу, а также во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

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