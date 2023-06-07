Что нельзя делать в доме умершего после смерти

Все обряды и ритуалы на похоронах и поминках сопровождаются религиозным подтекстом.

Они направлены на то, чтобы помочь душе обрести покой, а близким пережить утрату наименее болезненно. В связи с этим существуют особые правила относительно того, что нельзя делать в доме, где умер человек, после его смерти.

Ругать и негативно говорить об умершем

Первое время после смерти душа человека находится рядом со своим телом, а потом – рядом с близкими и домом. В этот момент его нематериальное тело переходит из одного мира в другой, и негатив о нем может препятствовать его упокоению. Душа не должна слышать плохие слова в свой адрес, иначе она не сможет обрести покой. Поэтому существует правило: «О покойном либо хорошо, либо ничего».

Оставлять открытыми зеркала

На первое время зеркала в доме умершего оставляют закрытыми черной тканью. Еще наши предки считали зеркала порталом в другую вселенную и предметом, способным запечатывать души. Считается, что душа покойника может увидеть отражение в зеркале, испугаться и остаться в доме навсегда. А это будет негативным сценарием как для жителей дома, так и для души человека.

Закрывать все окна

Согласно поверью, на протяжении нескольких дней после смерти человека в доме должны быть открыты окна. В закрытом пространстве душа может потеряться и не найдет выход. Поэтому для того, чтобы душа человека могла перемещаться, после смерти человека в доме открывают окна. Так дух может заходить и входить в свое жилище или навещать близких людей.

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