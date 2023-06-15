Как правильно менять постельное белье, чтобы в доме были деньги

Многие домашние ритуалы создают в вашем жилище определенную энергию.

Кто-то зажигает свечи, кто-то проводит уборку, но после этих действий человек определенно чувствует себя лучше. Для привлечения денежной энергии в дом некоторые ритуалы стоит выполнять по определенным правилам. И даже менять постельное белье.

Как выбрать постельное белье

В первую очередь, постельное белье на вашей кровати всегда должно быть из одного комплекта. Эзотерики не рекомендуют стелить белье из разных комплектов, так как оно нарушает обмен энергией. От такого постельного белья точно не стоит ждать прибыли.

Лучше всего выбирать постельное белье светлых оттенков разных цветов. Идеально подойдет бледно-зеленый – хотя бы один комплект такого цвета у вас должен быть. Также можно рассмотреть светлые оттенки синего, желтого, серого и фиолетового. На нем должны быть рисунки – они помогут денежной энергии закрепиться. Лучше, если это будут рисунки, замыкающиеся друг на друге. Например, геометрические фигуры.

Как стирать постельное белье

Менять постельное белье нужно хотя бы раз в две недели, так вы будете обновлять денежную энергию и дадите ей циркулировать. Если делать это реже, то она будет застаиваться и не принесет вам дополнительный доход.

Белье нужно обязательно гладить. Многие не делают этого, но на самом деле глажка – важный ритуал для привлечения денег. Во время этого действия нужно думать о том, на что у вас не хватает денег в данный момент. Так вы привлечете доход и сможете накопить на желанную вещь.

Когда менять постельное белье

Делать это нужно обязательно в первую половину дня. Если вы хотите привлечь денежную энергию, то никогда не меняйте постельное белье в пятницу. Лучше всего делать это каждую субботу. Перед тем, как сменить белье, нужно проветрить комнату, чтобы освободить место для денежной энергии. Не стоит это делать и в плохом настроении. Подумайте о том, что вас радует и успокойтесь, если нахлынули негативные эмоции. А уже потом приступайте к смене постельного белья.

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