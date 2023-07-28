Как встретить день рождения, чтобы год стал успешным

День рождения всегда считался праздником, который наполнен мощной энергетикой. И чтобы наступивший год прошел успешно, необходимо встретить этот день по всем правилам.

День рождения всегда считался праздником, который наполнен мощной энергетикой. И чтобы наступивший год прошел успешно, необходимо встретить этот день по всем правилам.

Мало кто знает, но астрологический день рождения может наступить, например, на сутки раньше или позже привычной даты. Так, астрологический день рождения или Соляр представляет собой момент, когда Солнце попадает в тот же градус, что и в день вашего рождения. И последующие 12 дней имеют особое значение, ведь от того, как вы их проведете, зависит наступивши год.

Астрологи рекомендуют первый день Соляра встречать в одежде золотистых или оранжевых оттенков. Также не стоит быть одиноким и угнетенным, употреблять алкоголь и задувать свечи на торте.

Во второй день рекомендуется позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Третий же день стоит посвятить окружению, избавившись от негативных людей и впустив добрых, честных и искренних.

На четвертый день Соляра астрологи советуют провести дома уборку. Пятый следует посвятить личной жизни, а шестой – здоровью. Седьмой же день особенен тем, что можно встретить свою истинную любовь.

На восьмой день необходимо решить все финансовые вопросы. На девятый – отправиться в хотя бы небольшое путешествие. Десятый день стоит посвятить работе и бизнесу. А вот в одиннадцатый день Соляра пришло время для того, чтобы выбрать и визуализировать мечту. Двенадцатый день необходимо отдать для подведение итогов.

Если вы проведете 12 дней после Соляра по всем правилам, то сможете внести гармонию во все сферы жизни и получить дополнительную удачу на год.

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