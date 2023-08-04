Почему поминки проводят на 9 и 40 день

В православии человека поминают на 9 и 40 день после смерти.

Также обед в память об усопшем устраивают на третий день, но его проводят после похорон. На самом деле такие памятные даты связаны с тем, что происходит с душой умершего человека после смерти.

Что происходит на девятый день

Считается, что на третий день после смерти душа отделяется от своего тела. До девятого дня она еще находится на Земле, посещает любимые места и наведывается к людям, которых она знала. На девятый день дух отправляется на небо. Поэтому в этот день поминальный обряд нужен для того, чтобы родственники и близкие друзья усопшего помолились за душу и попросили Бога о том, чтобы тот помиловал душу.

Существует ряд традиций, которые нужно исполнить семье усопшего на девятый день после смерти близкого. Так, родственники посещают церковь и молятся за упокой души, а также посещают кладбище – отдают дань памяти усопшему. День должен пройти спокойно: не слишком радостно, но и не нужно быть в глубоком трауре. Оставшуюся еду после поминального обеда выбрасывать нельзя – ее отдают малоимущим и нуждающимся.

Что происходит на 40 день

40 день после смерти является важной датой для упокоения души. В это время над ней происходит Страшный Суд, где рассматриваются грехи и хорошие дела, совершенные при жизни. В это время решается, куда дальше попадет душа: в рай или в ад. Поминки на 40 день нужны для того, чтобы близкие люди вспомнили о всех хороших поступках, которые сделал для них усопший. Считается, что это засчитывается на Страшном Суде.

Как и в другой день памяти, родственники должны сходить на кладбище и в церковь, чтобы помолиться за душу человека. Поминки проводят в соответствии со всеми обрядами: первыми едят блинчики и кутью, а запивают все это киселем. Во время обеда можно вспомнить обо всех хороших поступках человека и поделиться ими с близкими.

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