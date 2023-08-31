Ежедневные ритуалы, которые помогут привлечь богатство

Эзотерики уверяют, что для привлечения богатства нужно не просто проводить магические обряды.

Для того, чтобы энергия денег регулярно циркулировала в доме, нужно ежедневно выполнять маленькие, но действенные ритуалы.

Визуализация

Каждый день нужно проводить визуализацию своих желаний. Это можно делать на бумаге, на смартфоне или с помощью воображения. Для этого нужно представлять те вещи, на которые нужны деньги.

Например, вы очень хотите поехать в отпуск в определенную страну, но вам не хватает для этого средств. В таком случае представляйте себя в этой стране, как вы пробуете национальную кухню и посещаете главные достопримечательности. Тогда к вам придут деньги.

Аффирмации

Аффирмации можно делать одновременно с визуализацией. Если первый пункт связан с тем, как вы видите себя, то аффирмации состоят из слов. Тем, кому в жизни не хватает средств на существование, нужно постоянно проговаривать денежные аффирмации. Их список можно найти в свободном доступе. Вот некоторые из них:

Я богат(а), мне хватает денег на все мечты;

У меня есть (сумма), я потрачу ее на (желание);

Я успешна, я работаю на любимой работе и зарабатываю (сумма).

Умывание денежной водой

Эзотерики рекомендуют приготовить денежную воду и умываться ей каждый день. Не нужно использовать ее вместе с ежедневным уходом – просто протрите ей свое лицо. Денежную воду нужно готовить на растущую Луну. Для этого нужно взять зеленое ведро или таз и налить туда проточную воду. В емкость положите монеты, общий номинал которых должен быть 27 рублей. Вода должна всю ночь стоять около окна под светом Луны, уже потом ей можно умываться. Срок ее годности – месяц, до следующего Новолуния.

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