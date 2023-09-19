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«Денежные» зоны на теле: как притянуть финансовую энергию

19 сентября 2023ГаданияМарианна Басс

Вы наверняка замечали, что для одних зарабатывание денег не является чем-то сложным.

«Денежные» зоны на теле: как притянуть финансовую энергию
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

На самом деле, финансовая удача есть у каждого, только вот у некоторых она заблокирована. И чтобы узнать, стоит ли у вас блок, необходимо внимательно изучить четыре зоны своего тела – шею, руки, живот и ноги. Именно на них стоит обратить внимание, если вы хотите стать мощным денежным магнитом.

Шея

Постоянный дискомфорт в области шеи, хруст и щелчки свидетельствуют о том, что у вас отсутствует гибкость и креативность в поисках различных решений. Также присутствуют ограниченность, неприятие нового и приверженность жестким стандартам. Эксперты называют шею дорогой, по которой идут деньги, поэтому так важно регулярно снимать с нее напряжение.

Руки

Когда берете деньги в руки, попробуйте прислушаться к своим ощущениям. Если вы испытываете напряжение в кисти, то наверняка вы не умеете адекватно оценивать свои способности или находитесь в погоне за быстрой выгодой. Напряжение в предплечье говорит о жадности, а также неумении анализировать ситуацию и разумно рисковать. А вот напряжение в плече свидетельствует о том, что вы боитесь денег и не умеете ими распоряжаться.

Живот

В обществе существует мнение, что большой живот человека говорит о жизни в достатке. Однако, на деле, чем больше живот, тем больше будет финансовых потерь. Поэтому, если у вас заметно начал расти живот, то это считается опасным симптомом не только для здоровья, но и для финансового благополучия.

Ноги

Любые проблемы с ногами от натоптышей до переломов свидетельствуют о неуверенности в себе, отсутствии упорства и неумении быть последовательным в своих поступках. Иными словами – ноги победителя так выглядеть не могут.

Если вы начнете прислушиваться к сигналам, которые подает тело, то ваш внутренний денежный магнит заработает во всю силу.

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