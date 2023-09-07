Что нужно выбросить, чтобы наладить личную жизнь

Чем скорее вы освободите дом от лишних вещей, тем быстрее привлечете энергию любви.

Никак не можете наладить личную жизнь? Перепробовали кучу способов?

Специалисты считают, что в захламленном пространстве любой человек теряет энергию и наполняется негативными мыслями. Чем скорее вы освободите дом от лишних вещей, тем быстрее привлечете энергию любви.

1. Фотографии и подарки «бывшего». С этого стоит начать не просто потому, что новому мужчине будет неприятно видеть все это. Вы не сможете начать новые отношения, не закончив старые. Потому что сложно полностью погрузиться в новый роман, застряв в прошлом. Если вы чувствуете, что пока не готовы расстаться со «свидетелями» прошлой связи, просто спрячьте их подальше.

2. Комнатные цветы. Казалось бы, какое отношение они могут иметь к мужчинам? Однако растения обладают особой энергетикой, которая может «вытеснять» мужскую со своей территории. Так действуют лианы: они «вытягивают» энергию. Искусственные и засушенные цветы обладают «мертвой» энергетикой и символизируют власть всего отжившего. Если вы ищете пару – не держите их в квартире. Отдайте предпочтение цветущим растениям, например, герани, приносящей умиротворение в дом.

3. Игрушки и «детские» вещи. С психологической точки зрения, большое количество подобных предметов говорит об инфантилизме хозяйки и нежелании взрослеть. А у маленькой девочки не может быть партнера, только «папа». К тому же ваш новый знакомый может чувствовать себя не в своей тарелке, оставаясь на ночь в «детской». Уберите эти вещи и докажите сначала себе, что вы взрослая женщина, которая не играет в «дочки-матери», а планирует строить настоящую семейную жизнь.

4. Потертые аксессуары и бижутерия, заношенные вещи сразу испортят о вас впечатление. Облезшие сумки, пояса и потускневшие украшения мгновенно придадут возраста и наложат отпечаток бедности и уныния. Редкий мужчина способен распознать подлинность украшения или стоимость сумки, но считать с вашего образа ощущение безнадежности и неухоженности получится сразу. А кому же захочется чувствовать себя неудачником рядом с такой женщиной. Избавьтесь от побитых временем вещей, заменив их, возможно, на недорогие, но модные.

Пока вы будете приводить в порядок свое жилище, внутри вас сложится новое видение ситуации и появятся энергия и желание устроить личную жизнь.

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