Можно ли научиться рейки самостоятельно

По утверждениям практикующих мастеров, кто-то должен запустить этот механизм в теле человека.

И только после этого можно самостоятельно лечить себя и других путем перемещения и направления энергии рейки. Вам в любом случаем придется обратиться к практику рейки, чтобы открыть канал. Также мастер показывает основные позиции рук, объясняет смысл символов и способы воздействия.

Но есть техника близкая к технике рейки, за исключением того, что в Рейки вы являетесь проводником космических энергий, а в этой технике вы лечите своим светом и любовью. Чем больше вы практикуете и пробуете данную технику, тем сильнее поток и руки будут у вас становиться горячее. Для начала нужно обязательно помыть руки с мылом прохладной водой. И хотя бы в течение часа не следует курить, особенно пока вы учитесь.

Положите руки себе на грудную клетку. Сначала кладётся правая рука ладошкой на грудь, а поверх неё – левая, таким образом, чтобы центры ладоней были друг над другом. Руки кладутся на сердечную чакру – посередине груди на уровне сердца. Это положение рук позволяет вам открыть свою сердечную чакру. Положив руки, мысленно произнесите: «Я есть свет, Я есть любовь», – и постарайтесь произнести это не в голове, а из самого сердца. Подержав руки минуту или более, если захочется, вы почувствуете, что руки начинают сильно нагреваться и «гореть». Старайтесь при этом ни о чем не думать и абстрагироваться от всех посторонних мыслей. Можно повторять «Я есть свет, Я есть любовь». Если получается просто расслабиться и не думать – этого вполне достаточно. Теперь можно перекладывать руки на любое место. Руки следует класть точно также – сначала правую, а поверх – левую. Ваши руки будут транслировать свет и любовь. Большинство чувствуют это как тепло. Важно при этом продолжать представлять, что свет, любовь и тепло из ваших рук окутывают тот орган, на который вы положили руки. Руки следует держать 3-5 минут. После этого обычно следует «благодарение». То есть нужно от сердца поблагодарить себя – Своё высшее я.

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