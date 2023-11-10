Неблагоприятные подарки: что не стоит покупать

Мы стремимся подобрать своим близким лучший подарок, уделяя поиску, порой, слишком много времени и сил.

Подарок должен символизировать симпатию, привязанность, любовь или дружбу. Выбирая, подарки, не стоит забывать о том, что некоторые люди верят в приметы, согласно которым подарки могут быть неблагоприятными.

Что же не рекомендуется дарить?

1. Кошелек. Может пустить вас по миру, если даритель не положил внутрь монету. Пусть положит хоть копейку.

2. Ножи и вилки. Такой подарок может отрицательно сказаться на здоровье одариваемого, принести в дом несчастья и разлад в отношениях. В худшем случае предсказывают серьёзную ссору между одариваемыми и дарителями. Нужно сразу откупиться, отдав дарителю монетку.

3. Нельзя дарить своему близкому молодому человеку рубашку – разойдетесь.

4. Нельзя дарить зажигалку, портсигар. Отношения людей могут прекратиться в независимости от их желаний.

5. Нельзя дарить мужчине бритву – будет срезаться часть его успеха и славы.

6. Перчатки. Получая в подарок перчатки, вы оказываетесь во власти дарителя. Ваше физическое и психическое состояние может пошатнуться. Совет: откупитесь, дайте монету дарителю.

7. Носовой платок. Не дарите и не принимайте такой подарок. Издавна во многих странах платки дарили только в тяжелые периоды. Платок символизирует болезни и неприятности, поэтому, принимая его, вы берете на себя несчастья дарителя. Следует сразу откупиться.

8. Ремень. Ремнем ограждают ваши действия. Вы скованны, сжаты, ничего не можете добиться. Вас оградили от успеха, удачи, новых горизонтов, перемен. Вам преподнесли маленькое пространство для существования. Что делать? Опять же, сразу откупитесь.

9. Часы. Могут остановить время вашей счастливой, беспечной жизни. Откупитесь сразу.

10. Зеркало. Забирает красоту и молодость, радость и жизнелюбие. Особенно опасны старинные антикварные зеркала. Лучше всего не брать подарок, выбрасывать.

11. Ножницы. Укорачивают жизнь, перекраивают ее полностью, разрывают отношения с окружающими. Не берите их, не стесняйтесь отказаться от подарка.

12. Очки лучше тоже не дарить. Дело в том, что после того, как человек наденет очки, подаренные вами, он будет видеть окружающий его мир вашими глазами.

13. К слезам дарится и жемчуг. Если Вы решили купить в подарок близкому человеку драгоценности, об этом варианте стоит забыть (речь идет как о натуральном жемчуге, так и об искусственном). В основу этой приметы легло поверье о том, что жемчуг – это слезы несчастных вдов и сирот.

16. Цепочка, шарф – сулит разлуку, полное прекращение отношений.

Если же вы все-таки выбрали подарок, как вы считаете, наиболее подходящий именно этому человеку, и вдруг с удивлением обнаружили, что он попадает в ранг «неудачных» даров, не расстраивайтесь, ведь всё можно исправить. Помните: плохие приметы можно с лёгкостью «нейтрализовать» с помощью простого откупа монеткой.