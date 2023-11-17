Очищает и лечит: 7 волшебных свойств воды

Вода является основным компонентом человеческого организма, но ее запасы нужно поддерживать.

Адекватное и регулярное потребление питьевой воды имеет множество преимуществ, о которых мы даже не подозреваем.

1. Стройная фигура

Пытаетесь похудеть? Тогда вам необходимо знать, что вода увеличивает скорость обмена веществ и помогает чувствовать себя полноценным. Замените калорийные напитки водой и выпивайте стакан перед едой.

2. Вода повышает энергию

Обезвоживание приводит организм к быстрой утомляемости. Нужное количество воды помогает эффективной работе сердца. Вода также помогает крови транспортировать кислород и другие необходимые питательные вещества.

3. Меньше стресса

Ваша мозговая ткань состоит на 80% из воды. Первое, что начинает страдать в организме при обезвоживании — мозг. Как следствие, ухудшается психическое и эмоциональное состояние, появляются головные боли. Чтобы не подвергать себя ненужному стрессу, всегда держите при себе бутылочку воды.

4. Мышечный тонус

Питьевая вода помогает предотвратить мышечные судороги, так как смазывает суставы в теле. При больших физических нагрузках организму обязательно нужна вода.

5. Увлажнение кожи

Чаще всего морщины начинают появляться при недостаточном потреблении воды. Но если регулярно пить воду в нужных количествах, то клетки кожи увлажняются. Она также вымывает все примеси и улучшает кровообращение, что помогает вашей коже сиять.

6. Очищение

Регулярное потребление воды улучшает пищеварение. Важнее всего тот факт, что вода помогает расщепить частицы шлаков и пропускает их через желудочно-кишечный тракт. Обезвоженный организм чаще всего страдает от запоров и других расстройств.

7. Расщепляет камни

Одной из причин появления камней в почках – это долгосрочное обезвоживание. Вода растворяет соли и минералы в моче, которые образуют твердые кристаллы, известные как почечные камни. Регулярное и достаточное для вашего организма потребление воды снижает риск их образования.

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