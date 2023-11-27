Зачем покойнику нужно класть ленту на лоб

Один из обрядов погребения подразумевает, что покойнику кладут на лоб ленту.

Как правило, на ней изображают иконы, а также тексты молитв. Это – особый обряд. Считается, что его должны выполнять в том случае, если умерший был праведным христианином.

Такая лента входит в погребальные наборы, которые можно найти в большинстве православных церквей. Как правило туда входит: разрешительная молитва – вкладывается в руку покойного, икона – размещается на голове или груди во время отпевания, поминальные свечи, нательный крестик и крест в руку.

В православии такая лента на лбу у покойника называется «венчик». Венчик кладут на лоб усопшего после омовения и перед прощанием. На этой ленте традиционно изображены Иисус Хрситос, Богоматерь и Иоанн Предтеча. Отпевать душу умершего необходимо с венчиком на голове. При прощании покойника в таком случае целуют не в лоб, а в эту ленту вместе с иконой. Здесь он символизирует уважение к усопшему и скорбь со стороны близких людей.

Считается, что венчик нужно класть на голову только в том случае, если умерший был праведным христианином. Считается, что лента показывает конец жизни человека и перемещение его души в другой мир. Кроме того, с помощью венчика можно определить, что усопший был православным христианином и жил по законам Божьим.