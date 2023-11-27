Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьиЙогаИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыЙогаПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаВосточный гороскоп2023 годЛунный календарьРетроградный меркурийСонникПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошкола2022 год2021 год2020 годНовости проектаХиромантияЗагробная жизнь
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Зачем покойнику нужно класть ленту на лоб

27 ноября 2023ГаданияМарианна Басс

Один из обрядов погребения подразумевает, что покойнику кладут на лоб ленту.

Зачем покойнику нужно класть ленту на лоб
Фото: Image by Freepik

Как правило, на ней изображают иконы, а также тексты молитв. Это – особый обряд. Считается, что его должны выполнять в том случае, если умерший был праведным христианином.

Такая лента входит в погребальные наборы, которые можно найти в большинстве православных церквей. Как правило туда входит: разрешительная молитва – вкладывается в руку покойного, икона – размещается на голове или груди во время отпевания, поминальные свечи, нательный крестик и крест в руку.

В православии такая лента на лбу у покойника называется «венчик». Венчик кладут на лоб усопшего после омовения и перед прощанием. На этой ленте традиционно изображены Иисус Хрситос, Богоматерь и Иоанн Предтеча. Отпевать душу умершего необходимо с венчиком на голове. При прощании покойника в таком случае целуют не в лоб, а в эту ленту вместе с иконой. Здесь он символизирует уважение к усопшему и скорбь со стороны близких людей.

Считается, что венчик нужно класть на голову только в том случае, если умерший был праведным христианином. Считается, что лента показывает конец жизни человека и перемещение его души в другой мир. Кроме того, с помощью венчика можно определить, что усопший был православным христианином и жил по законам Божьим.
Рамблер: последние новостиЗачем покойнику нужно класть ленту на лобЛюбовный гороскоп на 28 ноября 2023 года для каждого знакаГороскоп на 28 ноября 2023 года — Рамблер/гороскопы
Гадания
Каждый платит по счетам: что такое родовая карма и можно ли переписать судьбу
Нравится 1
Каждый платит по счетам: что такое родовая карма и можно ли переписать судьбу
Гадания
Сопутствует не только смелым: какие действия спугнут удачу навсегда
Сопутствует не только смелым: какие действия спугнут удачу навсегда
Гороскопы
Нас ждут беззубые проблемы — гороскоп на 28 ноября
Нас ждут беззубые проблемы — гороскоп на 28 ноября
Гороскопы
Шутим друг над другом — любовный гороскоп на 28 ноября
Шутим друг над другом — любовный гороскоп на 28 ноября
Гороскопы
Опираемся на интуицию — финансовый гороскоп на 28 ноября
Опираемся на интуицию — финансовый гороскоп на 28 ноября
2024 год
Непредсказуемый високосный 2024-й: каким будет год для всех знаков зодиака
Непредсказуемый високосный 2024-й: каким будет год для всех знаков зодиака
Гороскопы
Астролог Володина назвала удачный цвет одежды для конца ноября
Астролог Володина назвала удачный цвет одежды для конца ноября
Гороскопы
Астрологи назвали даты дней силы в декабре 2023 года
Астрологи назвали даты дней силы в декабре 2023 года
Предсказания
Когда придут лучшие годы для России: обнародованы предсказания Матроны Московской
Когда придут лучшие годы для России: обнародованы предсказания Матроны Московской
Нумерология
Какие даты для свадьбы советуют выбирать нумерологи и как это влияет на семейную жизнь
Какие даты для свадьбы советуют выбирать нумерологи и как это влияет на семейную жизнь
Народные приметы
Народные приметы на 28 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 28 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
[object Object][object Object]