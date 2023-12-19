Что такое родовая программа и как ее узнать

Родовая программа – термин из психологии, который плавно перетек в эзотерику.

В системе рода существует очень много человек, которые могли повлиять на жизнь и убеждения своих потомков. Родовую программу можно узнать.

Что такое родовая программа

Родовая программа – система жизненных ценностей, которая выстраивалась на протяжении многих поколений. Это жизненный сценарий, который передается из поколения в поколение. Важно, что в родовой программе могут участвовать не только прямые родственники, но и сводные братья, сестры, бывшие супруги и партнеры, а также люди, напрямую не связанные с семьей. Например, те, которые нанесли серьезную психологическую травму или наоборот положительно повлияли на жизнь человека.

Родовые программы могут быть разными, например: скупость, нищета, венцы безбрачия и одиночество, вымирание рода, жадность, нереализованность и другое. Предотвратить появление программы невозможно, так как невозможно узнать судьбу каждого человека, который повлиял на род. Но родовую программу можно вовремя распознать.

Как узнать родовую программу

Родовая программа предстает перед человеком как недосягаемый потолок. То есть если вы упорно работаете, развиваетесь, но не можете получить повышение, то здесь работает родовой сценарий на нищету. Если красивая и умная девушка не может найти себе мужчину, то здесь работает родовая программа на одиночества. Если вы делаете все, что нужно, но у вас не получается – влияет род.

Для того, чтобы узнать свою родовую программу, выпишите важные сферы в жизни и оцените, насколько сильно вы их развиваете по 10-балльной шкале. Оцените то, насколько вы продвинулись в достижении успеха в каждой сфере. Если разница между продвижением и затраченными усилиями большая, то в этой сфере работает родовая программа.

Чаще всего родовые программы становится заметнее после 30 лет – за это время человек узнает себя, свои истинные желания и цели.

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