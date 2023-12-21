Что обязательно нужно сделать в день зимнего солнцестояния

В 2023 году зимнее солнцестояние в Северном полушарии планеты произойдет 22 декабря.

В этот день начинается зима с астрономической точки зрения. 22 декабря будет самый короткий световой день и самая длинная ночь в году.

Наши предки считали этот день мистическим, поэтому с ним связывали различные приметы и запреты. На Руси этот день называли Спиридон-Солнцеворот – в честь святого Спиридона, которого вспоминали в православной церкви. Наши предки говорили, что в эту дату зима «поворачивается» на мороз, поэтому ждали сильных заморозков.

В день зимнего солнцестояния принято составлять планы и цели на будущий год. Можно сделать карту желаний, написать цели и задачи для выполнения и достижения. Стоит выбросить старые вещи и избавиться от ненужного хлама.

Весь день стоит провести дома, как можно меньше выходить на улицу. Вечер можно занять гаданиями, позвать членов семьи и друзей на небольшой ужин. Однако шуметь и устраивать вечеринки не стоит – наши предки верили, что так можно привлечь внимание нечистой силы.

После захода солнца на улицу лучше не выходить – считалось, что ночью выходят злые духи, готовые забрать счастье и любовь у людей. Если необходимость выйти все-таки есть, то ездить далеко не стоит. Поэтому все поездки планируйте на первую половину дня.

Запрещено конфликтовать с другими людьми, сквернословить и повышать голос. Существует поверье, что негатив может привлечь внимание злых духов. Они придут на громкий голос и пролезут в жилье человека. Так они могут навлечь неудачу, проблемы с финансами и здоровьем.

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