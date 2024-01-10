Обет на исполнение желаний: кто может его соблюдать

Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Так работает обет на исполнение желаний – аскеза. Это – ограничение на какое-либо действие, которое станет ключом к исполнению мечты. Предметом аскезы может быть что угодно: от похудения до повышения в должности.

Как работает аскеза

Считается, что подобный обет работает на привлечение энергии. Человек становится более дисциплинированным, ограничивая себя в чем-то важном для него. Например, отказ от вредной привычки, сокращение употребления сахара, введение физической нагрузки. Также работает все, что связано с духовным развитием: чтение определенного количества страниц в книге, отказ от бранных слов.

Давать обет на исполнение желаний могут люди из любых религий. Важное требование – искренне верить в то, что все на Земле живет благодаря энергообмену. Суть аскезы в том, чтобы вселить в человека достаточно энергии для исполнения мечты.

Что нужно, чтобы дать аскезу: пошаговая инструкция