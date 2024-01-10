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Обет на исполнение желаний: кто может его соблюдать

10 января 2024ГаданияМарианна Басс

Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Обет на исполнение желаний: кто может его соблюдать
Фото: Image by Freepik

Так работает обет на исполнение желаний – аскеза. Это – ограничение на какое-либо действие, которое станет ключом к исполнению мечты. Предметом аскезы может быть что угодно: от похудения до повышения в должности.

Как работает аскеза

Считается, что подобный обет работает на привлечение энергии. Человек становится более дисциплинированным, ограничивая себя в чем-то важном для него. Например, отказ от вредной привычки, сокращение употребления сахара, введение физической нагрузки. Также работает все, что связано с духовным развитием: чтение определенного количества страниц в книге, отказ от бранных слов.

Давать обет на исполнение желаний могут люди из любых религий. Важное требование – искренне верить в то, что все на Земле живет благодаря энергообмену. Суть аскезы в том, чтобы вселить в человека достаточно энергии для исполнения мечты.

Что нужно, чтобы дать аскезу: пошаговая инструкция

  1. Четко сформулируйте свое желание. Важно, чтобы оно не принесло вред другим людям. Например: похудеть на 10 килограмм за год.
  2. Выберите путь для исполнения желания – то, от чего вы будете отказываться. Также обозначьте сроки, обычно аскезу берут от 30 дней до трех месяцев. Например: взять аскезу на употребление алкоголя на 40 дней.
  3. 3. Запишите желание и способ выполнения аскезы. Например: Я, [имя], беру аскезу на употребление алкоголя на 40 дней. Успешное прохождение испытания я посвящу своему желанию – похудению на 10 килограмм за год.
  4. Приступайте к выполнению аскезы. Лучше держать ее в тайне.
  5. 5. После завершения аскезы напишите об этом и еще раз проговорите свое желание. Например: Я, [имя], успешно завершила прохождение аскезы – отказ от употребления алкоголя на 40 дней. Это я посвящаю исполнению своего желания – похудению на 10 килограмм за год.

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