Гадание на будущее в Крещение: по теням и воску

Крещение – время, когда принято гадать.

Наши предки верили, что именно перед этим праздником происходит пик активности потусторонних сил, поэтому ночью перед праздником молодежь собиралась в одном из домов и гадала на будущее.

Существует много известных способов гадания, например, на суженого в зеркале или на улице на перекрестке. Рассказываем о необычных способах узнать свое будущее в канун праздника.

Как правильно гадать

Гадание лучше всего проводить ночью перед праздником после того, как гости, собравшиеся в сочельник, ушли домой. Гадать нужно в темном помещении, где нет много людей. С собой можно взять родственников или близких друзей. Важно завершать каждое гадание до конца и принимать любой результат, который выпадет.

Гадание по теням

Для этого гадания понадобится свеча, тарелка и несколько листов газеты – по одному на человека. Заранее подготовьтесь к гаданию и попросите домочадцев не тревожить вас по пустякам.

Зажгите свечу и поставьте ее так, чтобы она отбрасывала тень на тарелку. Тарелку поставьте рядом, на нее нужно положить лист газеты, скомканный в шар – он не должен быть очень плотным, оставьте немного воздуха. Подожгите газету и дождитесь, пока она догорит. Когда шар полностью истлеет, поднесите свечу и переворачивайте тарелку до тех пор, пока не увидите рисунок из теней.

Дом предвещает новое жилье

Лицо человека – встретите важную персону

Дерево сулит радостное известие

Транспорт или лошадь говорят о возможном путешествии

Замок – ваше положение в обществе будет более уверенным

Гадание по воску

Одно из самых простых и популярных гаданий. Для него вам понадобится миска с холодной водой, свеча, металлическая емкость и источник огня. Возьмите свечу и разломите ее на маленькие кусочки, положите в металлическую емкость и растопите. Когда воск станет жидким, быстро вылейте его в миску с холодной водой и рассмотрите фигуру, которая у вас получилась.

Автомобиль, самолет, обувь – путешествие

Горки на глади воска – трудности

Веер – сложности в личной жизни и на работе

Гриб – долголетие и упорство

Звезда – удача

Змея – болезнь

Лист дерева – предупреждает об интригах

Полосы – дорога или переезд

Человек – счастливая семейная жизнь

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