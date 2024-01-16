Гадание на будущее в Крещение: по теням и воску

Наши предки верили, что именно перед этим праздником происходит пик активности потусторонних сил, поэтому ночью перед праздником молодежь собиралась в одном из домов и гадала на будущее.
Существует много известных способов гадания, например, на суженого в зеркале или на улице на перекрестке. Рассказываем о необычных способах узнать свое будущее в канун праздника.
Как правильно гадать
Гадание лучше всего проводить ночью перед праздником после того, как гости, собравшиеся в сочельник, ушли домой. Гадать нужно в темном помещении, где нет много людей. С собой можно взять родственников или близких друзей. Важно завершать каждое гадание до конца и принимать любой результат, который выпадет.
Гадание по теням
Для этого гадания понадобится свеча, тарелка и несколько листов газеты – по одному на человека. Заранее подготовьтесь к гаданию и попросите домочадцев не тревожить вас по пустякам.
Зажгите свечу и поставьте ее так, чтобы она отбрасывала тень на тарелку. Тарелку поставьте рядом, на нее нужно положить лист газеты, скомканный в шар – он не должен быть очень плотным, оставьте немного воздуха. Подожгите газету и дождитесь, пока она догорит. Когда шар полностью истлеет, поднесите свечу и переворачивайте тарелку до тех пор, пока не увидите рисунок из теней.
- Дом предвещает новое жилье
- Лицо человека – встретите важную персону
- Дерево сулит радостное известие
- Транспорт или лошадь говорят о возможном путешествии
- Замок – ваше положение в обществе будет более уверенным
Гадание по воску
Одно из самых простых и популярных гаданий. Для него вам понадобится миска с холодной водой, свеча, металлическая емкость и источник огня. Возьмите свечу и разломите ее на маленькие кусочки, положите в металлическую емкость и растопите. Когда воск станет жидким, быстро вылейте его в миску с холодной водой и рассмотрите фигуру, которая у вас получилась.
- Автомобиль, самолет, обувь – путешествие
- Горки на глади воска – трудности
- Веер – сложности в личной жизни и на работе
- Гриб – долголетие и упорство
- Звезда – удача
- Змея – болезнь
- Лист дерева – предупреждает об интригах
- Полосы – дорога или переезд
- Человек – счастливая семейная жизнь
Читайте также:
- Кажетта Ахметжанова назвала 3 знака, которым повезёт в 2024 году
- Как знак зодиака влияет на внешность