Ритуалы на защиту и удачу на каждый день недели

Приливы энергии человека зависят не только от времени суток, но и от дня недели.

Приливы энергии человека зависят не только от времени суток, но и от дня недели. Дело в том, что на выходных лучше набираться сил, а с понедельника активно работать над достижениями. Привлечь удачу помогут ритуалы, которые настроят на правильный лад и привлекут нужную энергию.

Понедельник

Первый день недели нужно начать так, чтобы не растрачивать энергию впустую. Поэтому ритуал нужно провести перед началом рабочего дня и первым выходом из дома. Лучше всего делать это сразу после пробуждения. Сначала посидите 20-30 минут в одиночестве, расслабьтесь и закройте глаза. Подумайте о делах на предстоящую неделю, но без тревоги – просто перечислите все то, чем вам предстоит заняться. После этого выйдете на свежий воздух или откройте окно, поднимите руки и потянитесь. Такой ритуал зарядит рабочей энергией на всю неделю.

Вторник

Этот день – время для новых знакомств и укрепления социальных связей. Если вам нужно пообщаться или встретиться с определенным человеком для достижения успеха, то вторник – лучший день для переговоров. Чтобы настроиться на нужный лад, понадобится вода. Подойдите с утра к раковине и умойтесь левой рукой три раза, представляя перед собой результат успешной встречи. Например, повышение в должности или обретение надежного партнера.

Среда

В середине недели у многих людей происходит дисбаланс энергии из-за частого общения с людьми и выполнения множества рабочих задач. Поэтому важно восстановить энергию, а также следить за своим здоровьем – чаще всего организм дает сбой именно по средам. Ритуал в среду представляет собой завтрак – нужно обязательно съесть немного риса. Без молока и других добавок. Натощак съешьте 2-3 ложки риса. Эта крупа благоприятно повлияет на здоровье и зарядит энергией на оставшуюся неделю.

Четверг

По четвергам на арену выходит денежная энергия, поэтому день идеален для решения финансовых вопросов. Если вы хотите привлечь к себе деньги, то каждый четверг выполняйте один из денежных ритуалов. Можно зажигать денежную свечу, писать записки с желаниями о повышении заработка и делать амулеты для кошелька.

Пятница

В завершении рабочей недели стоит подвести итоги всего, что вы сделали за предыдущие дни. Большинство ритуалов стоит проводить утром, но пятничный – обязательно вечером. Сядьте за стол и возьмите лист бумаги. В одной колонке слева напишите все, что вы сделали за неделю, а рядом обозначьте, для каких целей вы решали эти задачи. Так вы еще раз проговорите все свои желания, а также поймете приоритеты.

Суббота

Первый выходной стоит посвятить дому и семье. На субботу нужно запланировать уборку, но то, каких масштабов она будет, зависит только от вас. Обязательно помойте полы раствором с солью – он помогает изгнать из дома негативную энергию и привлечь богатство. Вечером посвятите себя семье – соберите родных за столом или сходите в гости. Такие ритуалы наполнят энергией на предстоящую рабочую неделю.

Воскресенье

Последний день недели проведите наедине с собой. Так вы наполнитесь энергией и восстановите ресурсы. Займитесь тем, что вам нравится, – сходите на тренировку, примите расслабляющую ванну, рисуйте, творите. Подойдет любое дело, наполняющее энергией. Если у вас такого занятия еще нет, можно провести ритуал для привлечения ресурсов. Возьмите стеклянную посуду и положите туда любую личную вещь – лучше ту, которую вы носите каждый день, чтобы в ней была энергия. Засыпьте вещь солью и оставьте на ночь, а с утра вновь возьмите с собой. Вы почувствуете прилив сил, энергии и удачи.

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