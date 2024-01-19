Как понять, что близкий человек попал под влияние темных сил

Попасть под влияние злых духов можно разными способами.

Это происходит случайно, из-за сглаза и порчи или из-за негативных мыслей и чувств. В любом случае от влияния темных сил страдает не только сам человек, но и его близкие люди. Определить, что происходит влияние извне, можно с помощью анализа поведения.

Перепады настроения

Если пять минут назад человек был полон сил и энергии, радовался всему происходящему, а потом внезапно начал раздражаться и проявлять агрессию, это может быть признаком негативного влияния. Резкая смена настроения в лучшую сторону – также повод насторожиться. Старайтесь проследить за тем, как часто происходят перемены, и если такое повторяется несколько раз в день, стоит бить тревогу.

Пагубные зависимости

Человек, который внезапно начал страдать от пагубных зависимостей, наверняка связан с влиянием злых духов. У большинства людей зависимость развивается постепенно, может быть связана с эмоциональными потрясениями или переменами в жизни. Зависимость не появляется из ниоткуда, но если так произошло, то не обошлось без сглаза, порчи и другого влияния.

Негативные мысли

Все начинается с обычной злости, позже к ней присоединяются апатия, раздражение, уныние и суицидальные мысли. Если вы заметили эти проявления у человека, возможно, на него влияют темные силы. Однако перед тем, как ставить на него клеймо, задумайтесь о том, не происходило ли у него сложностей в жизни. Такие симптомы могут быть признаками депрессии и проблем с психикой.

Вялость

Взаимодействие с темной энергией отнимает много сил. Человек отдает свою энергию, сам того не подозревая. Поэтому быстрая утомляемость, вялость и упадки настроения могут появиться под влиянием злых духов. Если у человека все в порядке со здоровьем, то такой признак должен насторожить еще сильнее.

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