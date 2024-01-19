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Как понять, что близкий человек попал под влияние темных сил

19 января 2024ГаданияМарианна Басс

Попасть под влияние злых духов можно разными способами.

Как понять, что близкий человек попал под влияние темных сил
Фото: Image by Freepik

Это происходит случайно, из-за сглаза и порчи или из-за негативных мыслей и чувств. В любом случае от влияния темных сил страдает не только сам человек, но и его близкие люди. Определить, что происходит влияние извне, можно с помощью анализа поведения.

Перепады настроения

Если пять минут назад человек был полон сил и энергии, радовался всему происходящему, а потом внезапно начал раздражаться и проявлять агрессию, это может быть признаком негативного влияния. Резкая смена настроения в лучшую сторону – также повод насторожиться. Старайтесь проследить за тем, как часто происходят перемены, и если такое повторяется несколько раз в день, стоит бить тревогу.

Пагубные зависимости

Человек, который внезапно начал страдать от пагубных зависимостей, наверняка связан с влиянием злых духов. У большинства людей зависимость развивается постепенно, может быть связана с эмоциональными потрясениями или переменами в жизни. Зависимость не появляется из ниоткуда, но если так произошло, то не обошлось без сглаза, порчи и другого влияния.

Негативные мысли

Все начинается с обычной злости, позже к ней присоединяются апатия, раздражение, уныние и суицидальные мысли. Если вы заметили эти проявления у человека, возможно, на него влияют темные силы. Однако перед тем, как ставить на него клеймо, задумайтесь о том, не происходило ли у него сложностей в жизни. Такие симптомы могут быть признаками депрессии и проблем с психикой.

Вялость

Взаимодействие с темной энергией отнимает много сил. Человек отдает свою энергию, сам того не подозревая. Поэтому быстрая утомляемость, вялость и упадки настроения могут появиться под влиянием злых духов. Если у человека все в порядке со здоровьем, то такой признак должен насторожить еще сильнее.

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