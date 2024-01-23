Денежные блюда: что готовить на завтрак, чтобы семья жила в достатке

Одна из составляющих бытовой магии – правильный подбор блюд для семейного застолья.

Существуют правила для стола в праздники, но есть и те продукты, которые должны быть на столе каждый день.

Завтрак – самый важный прием пищи, так как утром энергообмен происходит особенно активно. В ранние часы люди впитывают в себя больше энергии, чем по вечерам. Поэтому блюда влияют не только на организм человека, но и на его судьбу.

Цитрусовые

Аромат цитрусовых считается «денежным» ароматом – он притягивает богатство. Не обязательно пить свежевыжатый апельсиновый сок – на голодный желудок он может быть вреден. Добавьте апельсины или лимоны в чай, кашу или сделайте фруктовый салат с грейпфрутом.

Яйца

Употреблять блюда из яиц на завтрак – часть традиционной европейкой культуры. В России такие завтраки тоже востребованы в виде яичниц и омлета. Однако если эти блюда вам надоели, то можно попробовать приготовить яйца в другом виде: пашот, скрембл, всмятку или вкрутую.

Пряности и травы

Некоторые приправы, как и цитрусовые, тоже считаются денежными благодаря своему аромату. Их можно добавлять в десерты, основные блюда и напитки. К таким пряностям относятся: розмарин, имбирь, мята, корица, гвоздика и базилик.

Шоколад

Еще в древности шоколад считался благородным продуктом, который могли себе позволить не все. Сейчас он общедоступен, но благоприятным для кошелька считается исключительно темный шоколад без добавок. Его можно также добавлять в другие блюда, например, в каши или кофе. Не отказывайте себе в удовольствии с утра – оно принесет вам финансовое благополучие.

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