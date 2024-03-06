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Успейте получить свой приз в розыгрыше подарков от Рамблер/гороскопов в Вегасе

6 марта 2024ГаданияМарианна Басс

Весна начинается в VEGAS!

Успейте получить свой приз в розыгрыше подарков от Рамблер/гороскопов в Вегасе
Фото: Пресс-служба «Крокус Групп».

8 Марта – это больше, чем праздник. Это особое настроение!

В честь праздника, ТРК VEGAS приглашает любимых гостей на первое музыкальное мероприятие этой весны.

Встречаем долгожданную весну в VEGAS: в воскресенье, 10 марта, гостей ждут сразу несколько крутых событий, участником которых может стать любой желающий.

VEGAS Каширское

Пресс-служба «Крокус Групп».

В 16:00 в зоне «Фудкорт 1» состоится увлекательный мастер-класс «Психология. Алгоритмы успеха» Ольги Малышевой – психолога/цифролога/нейрокоуча со степенью международного образца МВА.

В 19:00 на ледовом катке гостей ждет концерт Гузель Хасановой – певицы и композитора, победительницы «Новой Фабрики Звезд», обладательницы премии «Нового радио». Исполнительницы песен «Найди меня», «Свет простых фонарей», «Темная полоса» в дуэте со Стасом Пьеха и многих других.

Гости всех концертов примут участие в большом розыгрыше призов от партнеров VEGAS!

Вас ждут любимые песни в исполнении талантливых артистов, автограф-сессии и самые позитивные эмоции.

До встречи в VEGAS!

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