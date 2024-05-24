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Что такое серая магия и как она работает

24 мая 2024ГаданияМарианна Басс

Каждый знает о существовании черной и белой магии, которая идет от добра и зла.

Что такое серая магия и как она работает
Фото: Image by freepik

Одни колдуньи используют кладбища, останки животных и злых духов, другие маги работают с энергией добра – церковными свечами, молитвами и душами умерших людей. Существует также и серая магия, о которой говорят достаточно редко. Однако существует достаточно много адептов этого течения.

Что такое серая магия

Есть две версии того, что из себя представляет серая магия. Одно из предположений гласит, что таким воздействием пользуется человек, который только начал свой путь обучения. На начальных этапах каждый экстрасенс или маг проходит стадию работы с серой магией, а уже потом выбирает, какую энергию будет использовать для своих ритуалов – темную или светлую.

Вторая гипотеза предполагает, что серой магией занимаются нейтральные маги и экстрасенсы, которые получают энергию от живых или умерших людей, но при этом не пользуются в работе помощью духов, светлых и темных материй. Это значит, что они не причисляют свои способности к какому-то одному типу энергии. Это – тоже серая магия.

Как работает серая магия

С помощью серой магии нельзя причинить вред, но и извлечь пользу тоже нельзя. Серая магия лишь позволяет видеть больше, чем обычный человек. Так как серая магия не такая сильная, как черная или белая, то и проводить воздействие на человека тоже не получится.

Как правило, экстрасенсы, работающие с серой магией, дополнительно осваивают психологию. Они видят боль и горе человека, и для излечения используют психологические приемы. Также такие маги могут общаться с духами, поэтому те помогают им и подсказывают то, чего не может знать обычный человек.

Серая магия не считается опасной, так как энергообмен в таком случае минимален. Это – еще одна причина, почему ее используют начинающие колдуны и колдуньи.

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