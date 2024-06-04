3 признака того, что у вас старая душа

Некоторые учения утверждают, что душа человека живет на земле не один раз – она перерождается в людей, животных, птиц, насекомых и рыб.

Согласно этим учениям, душа проходит большой путь, чтобы стать человеком. Однако некоторые души старше и не первый раз появляются на земле в человеческом воплощении.

Есть несколько признаков, по которым можно понять, насколько старая ваша душа.

Развитая интуиция

У людей со старой душой хорошо развита интуиция. Они насквозь видят других и могут сказать, кто из окружающих склонен лицемерить, обманывать и идти по головам. Люди со старыми душами видят не только скрытые смыслы, они предчувствуют события. Они могут рассказать, какая погода будет сегодня, и не ошибутся. Они чувствуют, если скоро произойдет что-то плохое, но и о хороших событиях они скажут заранее. Поэтому если вы никогда не ошибаетесь в людях и с легкостью можете предсказать дождь, значит, вы уже несколько раз бывали не земле в другом обличии.

Любовь к одиночеству

Существуют люди, которые никогда не могут находиться одни – им всегда нужна компания. Другие же предпочтут время наедине с собой, чем с кем-то другим. Так они могут проанализировать происходящие события вокруг, а также подумать и поразмышлять о текущих делах и проблемах. Люди, которые любят одиночество, как правило, имеют старую душу. Они уже нагулялись с друзьями в своих предыдущих жизнях, поэтому теперь им важно только единение с собой и духовность.

Ценные советы

К людям со старой душой часто приходят за советом или помощью. Молодые души чувствуют, что рядом с ними находится более опытное существо, поэтому всегда прислушиваются к авторитетному мнению. Даже если вы молоды, люди старше все равно тянутся к вам и прислушиваются ко всему, что вы говорите. Вы часто рассказываете о своем опыте и даете ценные советы, как настоящий мудрец.

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