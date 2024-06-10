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Как гадать и понимать значение карт Таро

10 июня 2024ГаданияМарианна Басс

Карты Таро – универсальная вещь, которая может не только предсказать будущее и узнать о развитии ситуации.

Как гадать и понимать значение карт Таро
Фото: Image by Freepik

Их можно использовать для самопознания и развития личности, а также для психологических консультаций.

Рассказываем, как применять карты Таро, если вы не заинтересованы в магических практиках, но хотите узнать больше о себе и своем подсознании.

Как использовать карты Таро для самопознания и развития личности

В первую очередь, для использования карт Таро в качестве инструмента самопознания, необходимо выучит значения и символы. Так вы избежите неправильной интерпретации своего запроса.

Разложите перед собой карты Таро и задайте вопрос, который вас волнует. Возьмите ту карту, внешний вид которой вам откликается больше всего. Сядьте с картой и начните «разговаривать» с ней. Задайте свой вопрос и подумайте, как бы ответила эта карта. Поразмышляйте о том, какая энергия может быть у этой карты, почему вы выбрали именно ее. Так вы пробудите свое подсознание, которое само подскажет вам пути решения проблемы.

Еще один способ – выбрать карту, которая лучше всего отражает вас сейчас. Возьмите карту в руки и попробуйте трактовать ее значение в вашей жизни. Так вы узнаете о своих сильных сторонах и, возможно, о тех качествах, которые вы хотели бы развить.

Роль карт Таро в терапии и консультировании

Некоторые психологи используют карты Таро в терапии, чтобы больше узнать о потребностях своего клиента. Некоторые специалисты уверены, что с помощью карт включается подсознание человека, поэтому они может вспомнить давно забытые воспоминания и заблокированные травмы.

Когда человек сосредотачивается на негативных эмоциях, ему предлагают выбрать карту и трактовать ее значение. Так могут вскрыться забытые чувства и эмоции, а также болезненные ситуации. Любой человек может воспользоваться этим методом. Также его можно попробовать с людьми, которые запутались в себе и не знают, чего хотят на самом деле. В таком случае карты Таро могут открыть новые грани личности.

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