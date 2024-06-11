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3 причины, по которым вы не помните свое детство

11 июня 2024ГаданияМарианна Басс

Научно доказано, что первые воспоминания о детстве каждого человека начинаются примерно с трех лет.

3 причины, по которым вы не помните свое детство
Фото: mykaleidoscope.ru

Если человек не помнит свое детство, это может говорить о психологических и других проблемах. Разбираемся, почему вы не помните свое детство, если уверены в том, что оно было счастливым.

Родители не изучали своих предков

Воспоминания о детстве говорят о сильной связи человека с его родом. Если ничего не вспоминается, значит и связь с предками слабая. В таком случае человек не получает защиту своих дальних родственников и может быть уязвим перед внешними раздражителями.

Чтобы восстановить связь с родом, необходимо составить подробное семейное древо и периодически вспоминать своих предков – больше рассказывать о них, находить новую информацию и изучать историю своей семьи.

Влияние прошлой жизни

Некоторые философские учения предполагают прохождение реинкарнации – переселение из одного тела в другое после смерти. Иногда случается так, что воспоминания о прошлой жизни остаются с человеком первое время после рождения. Чтобы эти воспоминания не вытесняли новые, мозг убирает все подряд. Так получается, что человек перестает помнить свое детство вообще.

Происки злых духов

Если у вашей семьи были враги, то есть вероятность того, что они могли наслать на семью сглаз или порчу. Так как в этот момент самым уязвимым был маленький ребенок, то он мог принять на себя весь негатив. Однако в таком случае негатив действует не так, как было задумано изначально – даже самый темный маг не может причинить зло ребенку. Темная энергия действует, замещая и убирая воспоминания. Поэтому под воздействием злых духов могла пропасть память.

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