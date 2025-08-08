ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
Ритуалы для возвращения страсти в отношения

8 августа 2025ГаданияМарианна Басс

Со временем даже самые крепкие чувства могут стать тише, уступая место привычке и рутине.

Фото: drobotdean

Но страсть это не только вспышка начала отношений, а энергия, которую можно пробудить вновь. В эзотерике существует множество ритуалов, помогающих вернуть тепло и живой интерес друг к другу.

Ритуал «Огненное письмо»

Вечером, в любой день убывающей Луны, напишите на листе бумаги все, что мешает вам в отношениях: обиды, недосказанности, боль. Сожгите это письмо над свечой, представляя, как негатив покидает ваш союз. После напишите друг другу короткое письмо о том, за что вы благодарны в этом союзе, и обменяйтесь ими. Это мощный шаг к внутреннему обновлению и эмоциональному сближению.

Ритуал на страсть с розовой водой

Заранее подготовьте розовую воду (можно купить или сделать самостоятельно). Утром в пятницу (день Венеры) протрите ею запястья, шею и зону сердца. Представьте, как вы наполняетесь любовной энергией. Можно добавить пару капель в ванну или распылить в спальне перед романтическим вечером. Этот ритуал активизирует энергию Венеры и усиливает физическое притяжение между партнерами.

Свечи для двоих

Возьмите красную и белую свечи (символ страсти и мира). Зажгите их одновременно в спальне, вечером, желательно в новолуние или на растущей Луне. Сядьте рядом и поговорите по душам: без упреков, без обвинений. Просто делитесь чувствами и воспоминаниями о том, как все начиналось. Пока горят свечи, они символически соединяют ваши энергии, а откровенность наполняет отношения новой искренностью.

Ритуал на совместное желание

На листке бумаги напишите общее желание: то, что вы хотите пережить вместе (путешествие, покупка дома, общий проект). Прочтите его вслух вдвоем и положите в красивую коробочку. Раз в неделю открывайте ее, перечитывайте, дополняйте, мечтайте вместе. Это не только магический, но и психологически мощный способ вернуть ощущение единства и вдохновения в паре.

Символический ужин любви

Выберите вечер, когда вы оба свободны. Приготовьте ужин вместе: важно, чтобы в процессе была совместная энергия. Используйте продукты-афродизиаки: клубнику, мед, орехи, теплые специи. Зажгите свечи, включите мягкую музыку, отключите телефоны. Во время ужина не обсуждайте быт, говорите только о чувствах, мечтах, планах. Этот вечер станет новой точкой в вашей любви.

Любой ритуал работает не только за счет магии, но и через ваше намерение. Возвращение страсти – это внутренний выбор, усилие и внимание к партнеру. Сочетание символических действий и настоящей открытости творит чудеса даже в самых усталых союзах.

