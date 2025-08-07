ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Заговор на кольцо, который притянет в нашу жизнь деньги

7 августа 2025Заговоры и обрядыДиана Сабитова

Простой, но рабочий ритуал, который обязательно приманит в жизнь деньги.

Заговор на кольцо, который притянет в нашу жизнь деньги
Фото: sunhome.ru

«Колечко-колечко, выйди на крылечко» – помните такую игру из детства? А ведь это есть ни что иное, как попытка узнать или даже запланировать свою дальнейшую судьбу – личную жизнь и замужество. О том, что кольцо – важная часть многих ритуалов мы можем узнать еще из детских игр и сказок.

Почему именно кольцо

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, форма кольца – оно идеальное, круглое, бесконечное, символизирующее божественное начало, гармонию, покой. Так и хочется его надеть на палец. А ведь мы не знаем, какую энергетику оно может нести!

Во-вторых, в кольцах есть камни, а они являются прекрасными проводниками информации, усиливая действие заговоров и иных магических обрядов.

В-третьих, кольца обычно делаются из драгметаллов, которые так же отлично «впитывают» все, с чем соприкасаются, да и обычные металл, дерево тоже прекрасно справляются с этой функцией. Исключением является, разве что пластмасса, но мы редко носим такие кольца.

В-четвертых, кольцо носится на пальце, то есть имеет прямой доступ к телу человека и к воздействию на его энергетику. Пальцы тесно связаны с важными энергетическими точками организма – чакрами, и, одевая кольцо на палец, мы буквально «окольцовываем», заключаем в магический заряженный круг определенную чакру.

Заряжаем кольцо на богатство

Попробуем использовать эти знания во благо? Ради интереса отойдем от слишком заезженной темы с браком и попробуем зарядить кольцо на богатство – и посмотрим, как это будет работать в наступающем году!

Нам понадобится кольцо (лучше из драгметалла), церковная свеча, уединенное место. Перед ритуалом очищаем кольцо – даем ему 3 суток отлежаться в крупной соли, соль после этого конечно же выкидываем. К кольцу до проведения ритуала не прикасаемся, можем использовать проволоку, чтобы его достать.

Зажгите свечу, сконцентрируйтесь на своем желании, и водите над свечой кольцо (можно использовать проволоку), произнося: «Mecяцу кoнeц, дeлaм мoим вeнeц, я paбa Бoжья (вaшe имя, то, которое дали в Крещении, если вы не крещены, то полное имя), удaлaя, зaвoднaя. Kaк у кoльцa нeт кoнцa, тaк и мoe бoгaтcтвo нe зaкoнчитcя». Произнесите не менее 3 раз. Затушите и спрячьте свечу, проволоку, позаботьтесь о том, чтобы чужие руки к ним не прикасались.

Кольцо носите на большом пальце правой руки.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиГороскоп на 8 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 8 августа 2025 годаЛюбовный гороскоп на 8 августа 2025 года для каждого знака
Оценили 2
Заговоры и обряды
Приметы и ритуалы на удачный брак и крепкие семейные отношения
Приметы и ритуалы на удачный брак и крепкие семейные отношения
Заговоры и обряды
Магия зеркала: как правильно проводить утренние энергетические практики
Магия зеркала: как правильно проводить утренние энергетические практики
Политика конфиденциальностиУсловия использования