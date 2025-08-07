Заговор на кольцо, который притянет в нашу жизнь деньги

Простой, но рабочий ритуал, который обязательно приманит в жизнь деньги.

«Колечко-колечко, выйди на крылечко» – помните такую игру из детства? А ведь это есть ни что иное, как попытка узнать или даже запланировать свою дальнейшую судьбу – личную жизнь и замужество. О том, что кольцо – важная часть многих ритуалов мы можем узнать еще из детских игр и сказок.

Почему именно кольцо

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, форма кольца – оно идеальное, круглое, бесконечное, символизирующее божественное начало, гармонию, покой. Так и хочется его надеть на палец. А ведь мы не знаем, какую энергетику оно может нести!

Во-вторых, в кольцах есть камни, а они являются прекрасными проводниками информации, усиливая действие заговоров и иных магических обрядов.

В-третьих, кольца обычно делаются из драгметаллов, которые так же отлично «впитывают» все, с чем соприкасаются, да и обычные металл, дерево тоже прекрасно справляются с этой функцией. Исключением является, разве что пластмасса, но мы редко носим такие кольца.

В-четвертых, кольцо носится на пальце, то есть имеет прямой доступ к телу человека и к воздействию на его энергетику. Пальцы тесно связаны с важными энергетическими точками организма – чакрами, и, одевая кольцо на палец, мы буквально «окольцовываем», заключаем в магический заряженный круг определенную чакру.

Заряжаем кольцо на богатство

Попробуем использовать эти знания во благо? Ради интереса отойдем от слишком заезженной темы с браком и попробуем зарядить кольцо на богатство – и посмотрим, как это будет работать в наступающем году!

Нам понадобится кольцо (лучше из драгметалла), церковная свеча, уединенное место. Перед ритуалом очищаем кольцо – даем ему 3 суток отлежаться в крупной соли, соль после этого конечно же выкидываем. К кольцу до проведения ритуала не прикасаемся, можем использовать проволоку, чтобы его достать.

Зажгите свечу, сконцентрируйтесь на своем желании, и водите над свечой кольцо (можно использовать проволоку), произнося: «Mecяцу кoнeц, дeлaм мoим вeнeц, я paбa Бoжья (вaшe имя, то, которое дали в Крещении, если вы не крещены, то полное имя), удaлaя, зaвoднaя. Kaк у кoльцa нeт кoнцa, тaк и мoe бoгaтcтвo нe зaкoнчитcя». Произнесите не менее 3 раз. Затушите и спрячьте свечу, проволоку, позаботьтесь о том, чтобы чужие руки к ним не прикасались.

Кольцо носите на большом пальце правой руки.

