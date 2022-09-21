Змея или волк: кто вы в кельтском гороскопе

Идеология кельтов утверждала, что сердца людей бьются в такт с природой.

Кельты верили, что их жизнь тесно связана с природой.

Для них не было различия между человеком и животными. Идеология кельтов утверждала, что сердца людей бьются в такт с природой. Этот дух единства сохранился в кельтской астрологии, где животные олицетворяют уникальные качества, присущие также человеку.

Олень (24 Декабря – 20 Января)

У этого животного ярко выражены идеалы и стремления. Если вы хотите начать интересный и важный проект, то лучше всего обращаться за помощью именно к людям этого знака. Они невероятно терпеливы и тщательно изучают все вопросы, рассматривают различные варианты. Их практически невозможно сбить с пути. Пока остальные постепенно сдаются, Олень будет идти до конца. Конечно, каждый из представителей этого знака не лишен гордости, потому что знает, как много усилий вкладывает для достижения цели. Тем не менее, им свойственно природное благородство и желание делать всех вокруг счастливыми.

Кошка (21 Января – 17 Февраля)

Остроумные и сообразительные Кошки в первую очередь отличаются от других развитым интеллектом. В кельтской астрологии считается, что люди, родившиеся под этим знаком склонны видеть не только истинную природу вещей, но и обладают шестым чувством. Чаще всего они обладают нестандартным мышлением и способны видеть многообещающие перспективы для новых проектов. Иногда они предпочитают держаться в стороне, чтобы оградить себя от лишних проблем. Кошки являются творческими натурами, поэтому всегда находятся в поиске вдохновения.

Змея (18 Февраля – 17 Марта)

Как правило, за внешним хладнокровием этих людей кроется внутреннее буйство эмоций. Змеи любопытны и у них всегда множество вопросов о том, как устроен мир и почему люди ведут себя так, а не иначе. Эти люди любят быть в социуме и очень легко заводят новые знакомства. Если они чем-то увлечены, то, скорее всего, заразят всех работой над новой идеей. Их энтузиазм и рвение привлекают окружающих. Змеи могут быть спонтанными и непредсказуемыми. Несмотря на то, что они стараются найти подход к каждому человеку, для них свойственно резко обрывать общение, если их явно что-то не устраивает.

Лиса (18 Марта – 14 Апреля)

У Лисы очень развита хитрость и она обладает природной сексуальностью. Оба «инструмента» она может с успехом применять в жизни. Люди этого знака немного коварны, полны энергии и обладают ярким интеллектом, что делает их очень сильными с моральной точки зрения. Лисы любят приключения и не боятся рисковать. В них есть сострадание, хотя они никогда не покажут этого, скорее будут скрывать это качество с помощью шуток и флирта. Для них очень важна дружба и они многое готовы сделать для близких людей.

Бык (15 Апреля – 12 Мая)

Сильные, любящие, стабильные и уверенные в себе Быки являются настоящим примером для подражания. К таким людям можно смело обращаться за помощью и советом, потому что они никогда не станут врать и предельно честно расскажут о видении ситуации. В кельтской астрологии бычий глаз представляет собой интуицию, он может легко увидеть ложь. Порой, Быки бывают капризны и эмоциональны. Они обладают отличным вкусом и с упорством двигаются к достижению поставленной цели. Им можно доверять тайны, потому что они знают, что такое настоящая дружба.

Морской конек (13 Мая – 9 Июня)

В кельтской астрологии Морской конек олицетворяет изобретательность. Люди этого знака хорошо выполняют работу, связанную с финансами, правовыми вопросами. У них удивительно хорошо развита память. Иногда с ними бывает тяжело, поскольку в общении они проявляют резкость. Морской конек может быть изменчив, но, как правило, возвращается к первоначальному мнению и за счет харизмы добивается расположения у других людей. Эти люди универсальны и хорошо адаптируются в любых условиях.

Птица Крапивник (10 Июня – 7 Июля)

Этот знак связан со свежестью взгляда и новыми открытиями. Люди, рожденные в этот период, очень любят и ценят своих друзей и семью. Им нравится заботиться о близких. Даже в разгар шторма Крапивники остаются в полнейшем спокойствии. Во время кризиса люди этого знака проявят хладнокровие и найдут любые пути, чтобы выбраться из трудной ситуации. Они умеют мотивировать себя и лучше всего решают задачи самостоятельно. Крапивники знают, что такое ответственность и готовы полностью брать ее на себя. Им важно сохранять баланс во всем, особенно, что касается их морального состояния.

Лошадь (8 Июля – 4 Августа)

В кельтсткой астрологии это животное прежде всего олицетворяет лидерские качества. Лошадь обладает невероятно силой и выдержкой, поэтому соревноваться с ней очень тяжело. Эти люди в большинстве своем трудоголики. Они обладают хорошей интуицией и это помогает им в разработки стратегий. Лошади общительны и способны очаровать любого, кто им встретится. Люди этого знака не размениваются на мелкие проекты, они любят принимать участие в чем-то грандиозном. Им хорошо удается держать власть и сохранять с коллегами адекватные отношения.

Рыба (5 Августа – 1 Сентября)

Люди этого знака погружаются глубоко в свои фантазии в поисках вдохновения и ярких впечатлений. У Рыб своя уникальная картина мира, именно поэтому из них получаются прекрасные художники, поэты и режиссеры. Поскольку они находятся в мире своих фантазий, с ними нелегко найти контакт. Иногда Рыбы ныряют так глубоко, что рискуют потерять связь с реальностью. Для некоторых это бывает полезным, чтобы разобраться в себе.

Лебедь (2 Сентября – 29 Сентября)

Прежде всего рожденные под этим знаком люди развиты духовно. Лебеди красноречивы и умеют подать себя с выгодной стороны. У них высокие стандарты, взыскательный вкус и острый глаз на красоту, особенно, когда другие ее не замечают. Многие считают, что изысканные и благородные Лебеди ставят себя отдельно от остальных, но это совсем не так. Люди этого знака бывают очень страстными в проявлении любви. Однако большую часть времени они стараются пребывать во внешнем спокойствии. Лебеди являются аристократами от природы. Они требовательны к деталям и у них всегда есть четкое представление о том, как все должно быть сделано.

Бабочка (30 Сентября – 27 Октября)

Этим людям свойственно быть общительными. Подобно Бабочке они порхают от одного человека к другому. Они всегда на связи со всеми и ничего не могут с этим поделать. Люди-Бабочки обладают нежной душой. Им нравится мечтать, думать о будущем и рассказывать всем о своих планах. Это те люди, которые с помощью своего настроения и яркости сделают хмурый день солнечным. Бабочки проявляют чуткость в общении и никогда не станут намеренно вредить кому-либо. Они чувствуют себя вечно молодыми и делятся этим ощущением с близкими.

Волк (28 Октября – 24 Ноября)

У людей этого знака есть четкое видение цели и они пойдут на многое, чтобы ее добиться. Это животное олицетворяет смелость и редко идет на компромисс. Волк никогда не отступит и будет сражаться до конца. Многих удивляет сила их духа. Волками движет вызов, он дает им выносливость. Эти люди знают, что такое честь и достоинство.

Ястреб (25 Ноября – 23 Декабря)

В первую очередь представителей этого знака отличает сосредоточенность. Они, как никто другой, стремятся к своей цели. Если же у них пропадает интерес, то они немедленно все бросают и вливаются в другие проекты, где видят для себя интересные перспективы. Ястребы очень мудрые и щедро делятся своими знаниями с другими. Эти люди самодостаточны и стараются сохранять ощущение целостности внутри себя. Они открыты для всего нового, но бывают упрямыми.