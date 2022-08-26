Знаки зодиака, которые не учатся на своих ошибках

Считается, что мудрые люди умеют и учатся на ошибках других.

Однако многие не могут проанализировать даже собственные просчеты. Не каждый человек умеет оценивать свои действия, делая правильные выводы. Это касается представителей трех зодиакальных созвездий.

Овнам тяжело признаться себе, что они в каких-то своих действиях и суждениях были не правы. Они не заостряют внимание на своих ошибках из-за сильно переменчивого эмоционального состояния. Чаще всего Овны совершают ошибку, находясь в пылу страстей. Немного остыв, они переключаются на новое дело, не вынеся из прошлого урок.

Водолеи – личности независимые и свободолюбивые. Для них проще совершить ошибку, чем прислушаться к мнению окружающих людей. Водолеи никогда не станут анализировать промахи других, чтобы избежать собственного провала. Именно поэтому они часто ошибаются, но продолжают действовать по-своему.

Рыбы прощают себе все свои слабости, потому что не могут относиться к себе строго. Они не хотят и не любят анализировать свои действия. Рыбы со спокойной душой совершат ошибку, заранее себя простив ее. Причиной тому – умение Рыб закрывать глаза на горькую правду.