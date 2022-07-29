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Есть ли у вас линии богатства на руке

29 июля 2022ГороскопыSM News

Принято считать, что за богатство на ладони у человека отвечают треугольники.

Есть ли у вас линии богатства на руке

Они могут быть малыми и большими. Малый треугольник формируется из Линии головы, Линии Меркурия и Линии судьбы. Важно смотреть на его размеры и границы. Если границы нечеткие, то и вероятность богатства снижается. Если линии разомкнутые, то у человека есть склонность к расточительству.

Бывает и большой треугольник богатства на ладони. Он говорит о материальном потенциале человека. Чем четче линии этого треугольника, тем увереннее материальное положение у человека. Линии должны быть четкими. На линии головы также могут прослеживаться маленькие треугольники, острый угол которых должен быть направлен в большому пальцу. Тогда есть вероятность, что деньги будут доставаться человеку легко.

Также важным денежным знаком может послужить линия между мизинцем и безымянным пальцем. Она может говорить о предстоящем неплохом наследстве. Таким образом, линии на ладони могут многое рассказать любителям знаков об их материальной судьбе.

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