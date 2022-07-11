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Как отличить шарлатана от хорошего астролога

11 июля 2022ГороскопыРамблер

Если вы собираетесь посетить астролога, нужно быть полностью в нем уверенным.

Как отличить шарлатана от хорошего астролога
Фото: depositphotos

Если вы собираетесь посетить астролога, нужно быть полностью в нем уверенным.

Чаще всего люди находят нужных специалистов через знакомых. Однако, если большинство ваших друзей – скептики, то придется все делать самостоятельно. Нужно очень аккуратно подходить к этому делу, так как некоторые астрологи могут навлечь на вас беду. Сразу стоит сказать, что эти специалисты не занимаются черной магией и порчей, а просто советуют, как вам поступить.

Шарлатаны

Это – один из самых очевидных признаков того, чем опасны походы к астрологу. И дело не только в потерянных зря деньгах. Очень часто наивных людей приглашают в собственные квартиры для сеанса. Однако, когда человек там оказывается, никакого астролога там нет, а жертву в худшем случае обворовывают.

Если человек пытается выдать себя за астролога, так или иначе ему придется изучить психологические особенности, поэтому никакого вреда он вам не сделает, а может даже и поможет советом.

Новички

Новичков можно отнести к типу шарлатанов. Они – те, кто гонится за деньгами и не переживает за качество услуг. Дело в том, что перед тем, как проводить сеансы с клиентами, нужно потренироваться на родных или друзьях. Однако некоторые не следуют этому правилу и начинают проводить сеансы за деньги сразу же после обучения. Часто стоимость их услуг пропорциональна их опыту, и не всегда начинающие астрологи ошибаются, но, если вы хотите качественный прогноз, не пожалейте денег и сходите к настоящему астрологу.

Известная информация

Сеансы у астрологов были популярны еще в нулевые. Тогда светские львицы и голливудские звезды как один ходили к самым востребованным астрологам. Постепенно эта сфера начала развиваться и многие ресурсы приглашали специалистов к сотрудничеству. В век технологий людям каждый день доступны новые прогнозы, и личные консультации стали практически не нужны. Сами специалисты уверены, что нужно ходить на сеансы только, если у вас есть личный вопрос или в случае, если вы стоите перед тяжелым выбором.

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