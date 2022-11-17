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Маменькины сыночки по знаку зодиака

17 ноября 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Их могут называть пренебрежительно «маменькины сынки», но для них это не имеет никакого значения.

Маменькины сыночки по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Маменькин сынок"

Эти мужчины по-прежнему продолжают выполнять все просьбы своей мамы, даже если кому-то они кажутся абсурдными.

Давайте узнаем о мужчинах по знаку зодиака, для которых мнение мамы важнее всего.

Мужчина-Телец

Представитель этого знака зодиака с виду кажется самостоятельным и весьма влиятельным человеком. Именно моральная сила чаще всего привлекает в Тельцах женщин. Однако на деле может оказаться все по-другому. Дело в том, что мужчина-Телец очень любит прислушиваться к мнению своей мамы. Если уж сказала мама, что вы не очень хорошо готовите, то стоит ей поверить. Мама всегда останется для Тельца главным авторитетом в жизни, так что просто готовьтесь плясать под ее дудку.

Мужчина-Лев

Еще один весьма сильный с виду мужчина-Лев. Его царственный нрав действительно проявляется во всем. Он готов отстаивать свою правоту и доказывать свой авторитет. Однако рядом с мамой он превращается в маленького котенка, который готов прислушиваться к каждому ее слову. При этом даже если мама не права, Лев не станет ее упрекать в этом. Он просто молча согласится с ее словами, дабы не расстроить горячо любимую родительницу.

Мужчина-Стрелец

Мама на первом месте находится и для Стрельцов. Они готовы советоваться с ней даже в самых мелких и незначительных вопросах. Мама посоветует, мама окажет поддержку, мама поднимет настроение. Получается, что мама является для Стрельцов настоящим спасителем практически во всех ситуациях.

Мужчина-Козерог

Представителей этого знака зодиака вряд ли можно назвать маменькиными сынками. Они имеют свое мнение и готовы доказывать свою правоту. Однако все меняется, когда они оказываются рядом со своей мамой. Вот тут они снова становятся детьми, которые готовы заглядывать в рот своей любимой маме.

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