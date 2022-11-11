Самая отвратительная жена по знаку зодиака

С каким знаком зодиака невозможно построить прочные и долгие отношения.

Часто случается, что капризные и несговорчивые девчонки, выйдя замуж, становятся тихими и покорными, пекут по выходным вкусные пироги и растят послушных и умных деток. А "правильные" после ЗАГСа превращаются в фурий, которые ни во что не ставят мужа, тянут из него деньги и думают только о себе. Даже на собственных детей им часто плевать. Астрологи назвали знак зодиака, под которым рождаются самые никудышные жёны. Они могут выйти замуж несколько раз, и каждый раз терпят крах. Почему?

Во-первых, рассекретим этот знак зодиака. Считается, что семью лучше вовсе не заводить женщинам-Овнам. С детства эти маленькие леди очень импульсивны и упрямы. Настоящие командиры в юбках. Даже гуляя во дворе со сверстниками или родителями, девочка-Овен постоянно закатывает истерики, если что-то не по её. Чем больше ей что-то запрещают, тем больше она хочет этого добиться, слезами, скандалами, как угодно. В зрелом возрасте мало что меняется. На первом месте у женщины-Овна - собственные интересы и амбиции. На остальных она плевать хотела. Первое время после замужества она может попритворяться милой ласковой кошечкой. Но затем проявить свой буйный нрав во всей красе.

Супруг не купил новые туфли или дорогую помаду - скандал. Не забрал её ночью из клуба с подружками - истерика и игнор продолжительностью в несколько дней. Овен знает, как манипулировать и давить. При этом она часто переходит границы и опускается до унижений мужа и даже может поднять на него руку. Мужчина понимает, что он перестаёт ощущать себя главой семьи и превращается в подкаблучника и жертву. При этом на развод хладнокровно подаёт именно женщина-Овен. Уже через пару месяцев она находит новую жертву и не вспоминает про бывшего супруга, которому принесла столько горя и моральных травм.