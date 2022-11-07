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Знаки, которые с рождения под покровительством высших сил

7 ноября 2022ГороскопыSM News

Несчастья их обходят стороной, потому как какая-то невидимая рука наставляет их на путь истинный, уберегая тем самым от плохих поступков.

Знаки, которые с рождения под покровительством высших сил
Фото: behance.net

1. Близнецы

Легки на подъем, оптимистичны по своей натуре, они быстро обзаводятся полезными связями. Им как будто кто-то подсказывает, как лучше поступить в той или иной ситуации. Любые дела, за которые бы они не взялись, у них ладятся. Частенько Близнецы успешны в жизни. Как правило, у многих из них есть покровители среди людей, которые и способствуют их продвижению по карьерной лестнице.

2. Дева

От рождения наделены необычайным аналитическим складом ума. Они хорошо способны чувствовать человека. Порой они даже удивляют окружающих, так как могут заранее верно предположить, как будут развиваться события. У Дев отличная интуиция, которой они умело пользуются.

3. Стрелец

Они прочно защищены от бед, несчастий и сложных обстоятельств. Даже если таковые и случаются, то Стрельцы легко выходят из практически любой трудной ситуации благодаря своему оптимизму. В большинстве своем имеют крепкие семьи, много путешествуют и живут счастливо.

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