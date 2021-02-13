Тишина, мечты и любовь — гороскоп на 14 февраля

3-4 лунные сутки. Основная часть дня располагает к тишине, покою, мечтам.

Луна в Рыбах поддержит на высоком уровне проницательность и чувствительность, но не даст энергии для трудов в поте лица или активных развлечений. Возможен информационный вакуум или вынужденный перерыв в общении, зато до прихода вечера можно дать побольше пищи эмоциям или, наконец, выспаться. Вечерняя ингрессия Луны в знак Овна даст новый импульс общению, переписке или интеллектуальной работе. День может закончиться новым поворотом старой беседы. На ночь глядя может потребоваться совет, сравнение, уточнение планов или договоренностей.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше отдохнуть и произвести внутреннюю перезагрузку. Для этого подойдет уединение и пребывание в закрытых местах. Будет трудно расслабиться полностью: на периферии сознания продолжат кипеть страсти, сохранятся скрытые опасения. Многим Овнам придется беречь свои секреты (особенно, материальные и профессиональные). В самом конце дня полезно уточнить планы, цели и варианты на завтра.

Телец

До наступления вечера звезды советуют Тельцам приостановить все текущие дела и отдохнуть (желательно, в одиночестве). Даже самым энергичным Тельцам стоит сбавить темп: их суета сегодня может являться следствием эмоционального перевозбуждения, упрямства или трудоголизма, а не острой необходимости. В конце дня напомнят о себе важные планы, профессиональный или иной долг, возможно срочное сообщение.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отложить планирование дел и важные разговоры на вечер: лишь в конце дня к ним вернется собранность и концентрация внимания, а вокруг них вновь забурлит поток новостей. Утренние и дневные часы ослабляют волю и размывают горизонты, снижают критичность мышления, усиливают внушаемость и склонность к самообману, могут спровоцировать у вас лень, сонливость, упадок сил или духа.

Рак ‌‌

Утром и днем Раки могут положиться на чутье и вдохновение, устроить себе полный отдых. Если накануне вы с толком провели время, можно насладиться плодами успеха. День требует пищи для эмоций, хорошо посмотреть фильм, послушать музыку или уйти в воспоминания. Вечер заставит мыслить неординарно и стратегически, в любом деле будет важно выбрать самый оптимальный и безопасный из доступных вариантов.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам искать новых приключений, рекомендуют сузить круг общения и избегать нагрузок. Если вы в эмоциональном, моральном или профессиональном тупике, лучше не брать крепость штурмом и отложить решение на вечер. Не помешает уединиться, расслабиться. В конце дня появятся условия для продолжения переговоров. Вы найдете конструктивный выход или вам предложат его другие люди.

Дева ‌‌

В этот день Девам не стоит полагаться на других людей и начинать с кем-либо совместное дело. Даже в налаженном прозрачном сотрудничестве и доверительных отношениях может повиснуть загадочная пауза. Вечером атмосфера изменится, но полная уверенность в чем-либо по-прежнему останется под вопросом. Нужные люди дадут неоднозначный ответ, могут отшутиться или взять дополнительное время для размышлений.

Весы ‌‌

Весам не удастся провести эти сутки в активном бодром режиме. Обстоятельства заставят снизить темп, помешают организовать мероприятие. Роковую роль сыграют отсрочки, неясности, сомнения, мелкие пропажи, случаи путаницы. Может иметь место лень, низкий тонус, вялость, рассеянность, мнительность. Ясность мышления и общительность вернутся вечером, день завершится приятным конструктивным диалогом.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут жить в мире грез и восстанавливать свою душевную гармонию. Интуиция поможет им не делать ошибок (или не упорствовать в них). Это время фантазий, чувственности, интереса к тайному и запредельному. Освежающий эффект такого отдыха проявится вечером: вам удастся адекватно принять вечерние новости и смену обстановки, успешно вступить в контакт или сделать выбор.

Стрелец

Утром Стрельцам не стоит ждать новостей. Можно отключить связь, отдохнуть от суеты и мелькания впечатлений, побыть дома или в уединении, получить тайную эмоциональную подпитку. Вечером вновь вступит в силу знакомый режим общения и наметится новый интересный этап событий. Вы сможете обсудить планы на завтра, вступить в переписку, продолжить интеллектуальную работу, игру, исследование или флирт.

Козерог

День встретит Козерогов информационным вакуумом или перерывом в беседе, но это их не огорчит. Многие Козероги сегодня чувствительны к эмоциональному фону ситуации, навевающему им определенные воспоминания и ассоциации, но при этом скрытны и не хотят афишировать свои чувства. Вечером вновь проснется интерес к общению и домашним делам, а также к финансовым темам и документам, платежам и покупкам.

Водолей

До вечера Водолеи могут оборвать связи с внешним миром. В утренние и дневные часы нет новостей, обстановка не располагает к интеллектуальной работе и целевому общению. Можно отключить телефон, уединиться. Вечером затишье закончится и любой информационный поток даст вам нечто ценное. Вы получите свежие данные или нетривиальное предложение, будет продолжена дискуссия, кому-то потребуется ваш совет.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня вплоть до вечера живут в своем мире, а люди и обстоятельства им в этом не мешают. Рыбы могут опираться на свое настроение, самочувствие, давние привычки или минутные прихоти. Усилится их проницательность, музыкальность, чувственность. Может возрасти тяга к магии, мистике и тайнам. Вечером покой и тишину нарушит очередная новость, возможна свежая информация от продавца или покупателя.