Утопаем в фантазиях — любовный гороскоп на 4 мая

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять энергетику дня и принимать более информированные решения, основанные на астрологических влияниях.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что это хороший день для отдыха. Если любимый человек готов помолчать и расслабиться вместе с вами вдали от суетного мира, соглашайтесь на свидание без колебаний. Если от вас ждут фейерверков активности и остроумия, перенесите встречу на завтра или хотя бы дождитесь ночи.
Телец
Сегодня Тельцы склонны быть идеалистами, мечтателями и романтиками. Свидание будет окрашено для них надеждами на будущее и некоторыми приятными иллюзиями, с которыми не захочется расставаться. Чтобы сохранить гармоничное «послевкусие» от встречи, звезды советуют не затягивать ее до ночи.
Близнецы
Сегодня у Близнецов настрой не отличается ясностью и устойчивостью. Их планы и намерения в течение дня могут меняться. Случайные приятные события в личной жизни сегодня вполне вероятны, хотя и не гарантированы, а вот заранее спланированная романтическая встреча может обмануть ожидания.
Рак
Сегодня Раки в подходящем для свидания настроении, а внешние обстоятельства не мешают им предаваться мечтам и реализовывать свои любовные планы. Удачное стечение событий вселит в них надежду. И спонтанная, и заранее спланированная встреча обещает быть приятной, но лучше завершить ее до вечера.
Лев
Сегодня Львам мешают роковые внешние помехи или внутренние психологические барьеры. День может пройти на фоне мечтательности или мнительности. Энергичные и страстные Львы будут вынуждены пройти тренинг по терпению и смирению. Новая динамика в отношениях ожидается с приближением ночи.
Дева
Сегодня для Дев мысли и чувства любимого человека остаются загадкой. Он может уходить от разговора, уклоняться от ответа или «исчезать с радаров», создавая интригу на ровном месте. Не исключено, что к ночи нетерпеливые Девы сделают более решительный шаг, например, зададут прямой вопрос.
Весы
Сегодня Весы будут тщетно ждать от любимого человека сообщений и новых инициатив. Не исключено, что они дождутся сигнала с его стороны лишь ближе к ночи, или будут вынуждены жить в информационном вакууме до завтра. На этот день лучше не планировать свидание, не стоит договариваться о чем-то важном.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть время для спокойного свидания в интимной обстановке и им лучше не пропускать этот шанс. Но не стоит затягивать романтическую встречу допоздна, так как с приближением ночи установившийся баланс может что-то нарушить. Наслаждаться гармонией любви лучше в первой половине дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть не в настроении шутить, флиртовать, проявлять в личной жизни инициативу и совершать ради любви подвиги. Звезды говорят, что дефицит вдохновения и потеря вкуса к любовной игре - явление временное и переживать не стоит. Возможно, уже к ночи появятся и силы, и свежие идеи.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не ставить свое душевное благополучие в зависимость от внешних влияний и окружающей обстановки. Мнительные Козероги ухитрятся найти повод для уныния, даже если счастливы в любви, и рискуют пропустить из-за этого минуты радости, дарованные судьбой.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды призывают к душевной и материальной щедрости, к деликатности, доброте и великодушию, советуют им не стыдиться своих нежных чувств и не прикрывать их иронией в целях психологической самозащиты. Лучше повременить сегодня с прямыми вопросами и новой инициативой.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут настолько сосредоточиться на своих собственных эмоциях и любовных фантазиях, что потеряют связь с окружающей их реальностью. Идеальную виртуальную любовь они могут предпочесть живым и теплым чувствам. Им важно поддерживать эмоциональную обратную связь с близким человеком.