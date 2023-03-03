Что такое тень и как ее найти в своем гороскопе
Замечали ли вы когда-нибудь, что как будто бы не похожи на Водолея или Деву?
Замечали ли вы когда-нибудь, что как будто бы не похожи на Водолея или Деву?
Задумывались ли, почему так происходит? В современной астрологии этот момент связали с понятием Тени, выведенным Карлом Юнгом.
Для Овна это Весы;
Для Тельца это Скорпион;
Для Близнецов это Стрелец;
Для Рака это Козерог;
Для Льва это Водолей;
Для Девы это Рыбы;
Для Весов это Овен;
Для Скорпиона это Телец;
Для Стрельца это Близнецы;
Для Козерога это Рак;
Для Водолея это Лев;
И, наконец, для Рыб это Дева
Я, к примеру, интуитивно чувствовала, что как будто какой-то неправильный Скорпион. С появлением отношений в моей жизни (Телец), я стала постоянно носить платья, готовить, закупать бытовушку наперёд (Телец про накопительство), а в последнее время даже выращивать цветы на подоконнике (Телец = работа с землёй). До этого, будучи подростком, страшно материлась, носила исключительно штаны и хотела стать мальчиком.
Здесь важно отметить, что тот же Скорпион не превращается в Тельца, а, оставаясь собой, принимает свою вторую половину (как день и ночь, инь и ян, сознательное и бессознательное). Так, Близнецы не учатся вечно, а, собрав достаточно информации, начинают делиться ей с другими ровно как Стрельцы, которым в свою очередь кажется, что умнее уже некуда, но вдруг понимают, что всё знать невозможно, и учатся, учатся, учатся; Раки – не бесхребетные животные, а имеют внутренний стержень (Козерог) и могут быть жестоки, особенно, если дело касается близких; Водолеи рано или поздно вырываются вперёд и берут шефство (Лев) над коллективом.
В следующей статье расскажу вам о Тени Овнов и Весов.
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