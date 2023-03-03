Что такое тень и как ее найти в своем гороскопе

Замечали ли вы когда-нибудь, что как будто бы не похожи на Водолея или Деву?

Замечали ли вы когда-нибудь, что как будто бы не похожи на Водолея или Деву?

Задумывались ли, почему так происходит? В современной астрологии этот момент связали с понятием Тени, выведенным Карлом Юнгом.

Тень работает по принципу противоположности (в астрологии это называется «оппозицией»): мы можем не принимать и отрицать её, но тогда она в виде внешних обстоятельств/персон начнёт прилипать к нам. Поэтому необходимо искать баланс. У каждого знака есть своя тёмная сторона:

Для Овна это Весы;

Для Тельца это Скорпион;

Для Близнецов это Стрелец;

Для Рака это Козерог;

Для Льва это Водолей;

Для Девы это Рыбы;

Для Весов это Овен;

Для Скорпиона это Телец;

Для Стрельца это Близнецы;

Для Козерога это Рак;

Для Водолея это Лев;

И, наконец, для Рыб это Дева

Я, к примеру, интуитивно чувствовала, что как будто какой-то неправильный Скорпион. С появлением отношений в моей жизни (Телец), я стала постоянно носить платья, готовить, закупать бытовушку наперёд (Телец про накопительство), а в последнее время даже выращивать цветы на подоконнике (Телец = работа с землёй). До этого, будучи подростком, страшно материлась, носила исключительно штаны и хотела стать мальчиком.

Здесь важно отметить, что тот же Скорпион не превращается в Тельца, а, оставаясь собой, принимает свою вторую половину (как день и ночь, инь и ян, сознательное и бессознательное). Так, Близнецы не учатся вечно, а, собрав достаточно информации, начинают делиться ей с другими ровно как Стрельцы, которым в свою очередь кажется, что умнее уже некуда, но вдруг понимают, что всё знать невозможно, и учатся, учатся, учатся; Раки – не бесхребетные животные, а имеют внутренний стержень (Козерог) и могут быть жестоки, особенно, если дело касается близких; Водолеи рано или поздно вырываются вперёд и берут шефство (Лев) над коллективом.

В следующей статье расскажу вам о Тени Овнов и Весов.

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