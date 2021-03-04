Наступит «темная» полоса — любовный гороскоп на 5 марта

Постарайтесь меньше общаться с партнером в этот слишком негативный день.

Овен ‌‌

Новый динамичный образ жизни подталкивает Овнов к переменам в отношениях и некоторому легкомыслию в любовных делах. Постоянные союзы могут стать менее прочными. Появится больше искушений в поездках и в ходе общения. Инициативу, которая вам кажется забавной, ваш партнер сейчас может не оценить.

Телец

События этого дня вновь смещают удачный баланс в личных отношениях Тельцов. На сей раз, в сторону изменчивости, легкомыслия и ненадежности. У партнера может появиться новый план действий или смениться образ жизни. То, насчет чего «ломались копья» последние месяцы, внезапно может стать неважным.

Близнецы

На фоне удачных подвижек в глобальных жизненных планах Близнецам важно не пропустить опасные тенденции в любовных делах. Азартная гонка за социальным успехом может сопровождаться ослаблением вашей духовной связи с партнером. Вы можете сами заложить почву для неясности, недоверия, обмана или измен.

Рак ‌‌

Сегодня Раки чувствуют в любви некий подвох и не сразу видят причину. Запущена тайная цепь обстоятельств, над которой они не властны. Не время воплощать в жизнь фантазии: любовные авантюры сулят много помех и неприятностей. Лучше отложить романтический вояж, очную встречу с другом по переписке.

Лев ‌‌

День делает Львов тайными авантюристами в любви и им крайне трудно бороться с искушением игры «на грани». Звезды намекают, что такие маневры сейчас сулят отрицательный эффект, и советуют не вступать без особой нужды в зону риска: в ней вас караулит обидная неудача, разочарование или нервный срыв.

Дева ‌‌

Девам важно не путать деловые и личные связи: то, что хорошо в первых, рискованно во вторых. Романтических симпатий становится недостаточно, чтобы удержать в паре стабильность и доверие. Гармонию чувств может нарушить деловая конкуренция. Складывается почва для ссор. Любовные инициативы неуместны.

Весы ‌‌

Сегодня слоган «любовь побеждает все» не для Весов. Даже страстно влюбленные Весы должны считаться со своим самочувствием или беспокоиться о тех, кого оставили ради свидания. Планируя встречу, учтите это, иначе в минуту романтики будете вынуждены искать ближайшую аптеку или тревожиться о питомце.

Скорпион

Жизнь предлагает влюбленным Скорпионам сменить тактику: если что-то не ладится, «умный в гору не пойдет» и поищет обход. Новые правила игры подразумевают гибкость и выбор - однако обоим партнерам это открывает путь к легкомыслию и сомнительным приключениям, могут сложиться предпосылки для измен.

Стрелец

В отношениях Стрельцов с представителями противоположного пола настал не самый удачный и «прозрачный» период. Не стоит надеяться на полную ясность и честность. Партнер может быть слаб перед искушением или не готов открыть вам все карты. Если у вас есть соперник, вы можете узнать об этом позже всех.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам делать шаги навстречу партнеру. Не стоит знакомиться и назначать свидания. Настроив вас на романтику, этот день помешает вам погрузиться в нее всецело. Возможно, у вас появятся хлопоты, не совместимые с личной жизнью, или вас будет постоянно что-то отвлекать.

Водолей

Водолеев день мотивирует на новый ход в любви, спонтанный или тщательно продуманный. К сожалению, при самых лучших планах и благих намерениях звезды не гарантируют идеального результата. Несмотря на все свои достоинства и преимущества, вы рискуете столкнуться с лукавством, обманом и двойной игрой.

Рыбы ‌‌

Рыб звезды предупреждают, что в личной жизни их ждет непростая полоса. Статус «сингл» или «в паре» не спасет от волнений: если вы ранимы, вы уязвимы. Лучшая защита - система приоритетов и надежный канал «разведывательных данных». Не давайте партнеру оружие против себя, в том числе, информационное.