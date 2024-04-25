Каждый ребенок, рожденный в семье, пришел в нее не просто так.

У детей есть определенная миссия, и сегодня мы рассмотрим, для чего в род приходит ребенок-Овен.

Ребенок-Овен – это вечный двигатель. Обычно он рождается у родителей, которые либо забыли о том, что такое – личная воля, либо злоупотребляют собственными желаниями. И если в первом случае ребенок-Овен будет демонстрировать родителям, каково это – четко знать, чего ты хочешь, то во втором случае он покажет, что есть кое-кто с такой же сильной волей. Но при обоих раскладах ребенок-Овен будет воспринят родителями как тот, с чьими желаниями нельзя не считаться.

Также ребенок-Овен учит своих родителей тому, что тело – это важно. Овны вообще очень связаны с телесными ощущениями, они буквально ощущают, что тело – это и есть они. И если родители маленького Овна – натуры философичные, любящие поразмышлять, Овен будет переучивать их, настаивая на первостепенности самых обычных физических желаний и нужд.

Особое внимание стоит уделить стыду. Овны по природе своей прямы, честны, но абсолютно бесстыжи. Они просто берут то, что им положено (а положено им все, что они хотят) и не мучаются приступами стеснительности. В роду, члены которого не привыкли действовать напрямую и без лишнего стыда, ребенок-Овен быстро восстановит равновесие. Правда, членам рода придется несладко. Ребенок-Овен выводит из зоны комфорта быстро и бесповоротно, особо не церемонясь. Ему, как и всем Овнам, важен лишь результат.

Также ребенок-Овен, как странно это ни звучит, учит родителей и членов своего рода взрослости. Несмотря на то, что Овен в зодиакальном круге – самый первый, он обладает достаточной долей ответственности. И если в роду было много инфантилизма, зависимостей и неумения брать на себя ответственность, то новорожденный Овен быстро заставит семью подсобраться и начать взрослеть.

Кажется, что дети не могут ничему научить своих родителей, по крайней мере, пока они маленькие, но это не так. И уроки от ребенка-Овна для взрослых членов своей семьи – это, возможно, самый дорогой урок, который преподносит им жизнь.

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